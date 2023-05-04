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【One Day 約會實況】Ah Gi成Marco「破冰」對象　樊沛珈投資7位數做老闆娘【多圖】

娛樂 19:00 2023/05/04

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

樊沛珈（Ah Gi）與A0的P1X3L成員葉振弘（Marco）一起拍攝ViuTV真人騷《One Day 約會實況》。

助A0的P1X3L成員葉振弘（Marco）約會女神的ViuTV真人騷《One Day 約會實況》引起討論，其中一集邀得有冰山美人之稱的樊沛珈（Ah Gi）當Marco的一日約會對象，二人一起駕駛模擬飛機踏上戀愛之旅，十分甜蜜。

Ah Gi入行前曾做娛樂記者、Marketing及紋身師，她最近與大學同學合資7位數開美容院，榮升老闆娘。

【One Day 約會實況】姚祖恩與Marco拍一日拖　混血女神JoJo學歷高兼多才多藝【多圖】

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入行經歷

畢業於香港理工大學產品設計學（榮譽）文學士的Ah Gi興趣廣泛，她曾因為一個DJ夢而參加由傳媒機構舉辦的主播比賽，並加入成為娛樂記者。

Ah Gi漸漸地發現自己喜歡做幕前，之後便參加ViuTV的《廣告女皇》，且曾擔任《Girls' Talk》節目主持，之後再成為YouTube Channel《啱Channel》的旗下藝人。

【One Day約會實況】葉振弘闖情關約女神　193做軍師教Marco追女仔

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多職生涯

去年2月，Ah Gi離開《啱Channel》，並於同年6年加入成為MakerVille合約藝人，除了拍攝節目外亦有拍攝劇集《百萬同居計劃》當演員。

（《One Day 約會實況》截圖）

此外，Ah Gi同時是一位紋身師及美容院老闆娘，她去年與大學同學合資7位數投資美容院，她認為副業有助帶來被動收入，以維持生計。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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