【活得健康啲】濕熱陰虛人士最易惹蚊　中醫推介2款防蚊茶療+DIY防蚊包

▲ 濕熱陰虛人士最易惹蚊，中醫推介2款防蚊茶療+DIY防蚊包。

踏入春夏季節，天氣變得潮濕，蚊蟲亦相繼變多。有些人無論如何都不會被蚊子咬，但有一部分人則很容易惹蚊叮咬。本港註冊中醫師馬琦傑接受TOPick訪問時表示，濕熱和陰虛體質的人士會較容易惹蚊，對此他分享了3種有效防蚊驅蚊的方法。

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馬琦傑醫師表示，從中醫角度，濕熱的體質和陰虛的體質會較容易惹蚊，主要是因為這類人士的身體體溫偏高，以及所呼出的二氧化碳濃度偏高，會更容易吸引蚊蟲。

濕熱體質的特徵：面部較多油光、汗味重、容易怕熱，大便較稀爛，味道重，皮膚容易長顆粒，以及小便較黃。

陰虛體質的特徵：面部經常泛紅，口乾舌燥，易口渴、愛飲凍飲，手心和脚心會較熱，大便較乾，鼻子和皮膚亦會較乾。

馬醫師又指出，若經常吃煎炸油膩、辛辣、有濃味及生冷食物等，容易形成濕熱體質；如果經常晚睡、熬夜、過勞，則容易形成陰虛的體質。

由内至外防蚊驅蚊

如想有效防蚊驅蚊，馬琦傑醫師建議，盡量不要形成濕熱體質和陰虛體質，除了擁有良好的飲食和生活習慣外，還可以透過中藥茶療進行改善惹蚊體質，同時推薦使用由具有驅蚊功效的中草藥所製作的防蚊香包進行防蚊。他表示，因為蚊蟲不喜歡中藥氣味，所以防蚊包主要是靠這些氣味來防止蚊蟲靠近。

1. 車前薏米茶（適合濕熱體質）

材料：車前草1錢、生熟薏米各5錢

做法：薏米洗净先浸泡2小時備用，水滾後加入所有材料，煲大概30分鐘即可。

服用忌宜：

可即日當茶飲（要熱飲），服用後小便較多屬正常反應。

平日應避免進食煎炸油膩、生冷、惹濕等食物。

脾胃虛寒人仕避免服用。小朋友、孕婦服用前請咨詢醫師。

2. 花旗參石斛茶（適合陰虛體質）

材料：花旗參1錢、石斛1錢、麥冬3錢

做法：把所有材料洗淨，水滾後放入所有材料，煲大約20分鐘即可。

服用忌宜：

如有感冒，應避免服用。

小朋友、孕婦服用前請咨詢醫師。

平日要避免進食煎炸油膩、生冷等食物。避免熬夜，宜晚上11點前就寢。

3.DIY防蚊香​包

材料：金銀花、薄荷、艾草、丁香、白芷、香茅、沙薑以及黑椒等各3克（配方因應藥材質量或季節而調整）

做法：先把材料洗乾淨，並曬乾、焗乾。丁香、沙薑及黑椒炒過後，打碎並放入袋。

用法：

可掛在睡床（嬰兒睡床或圍欄內）、背囊、通風的地方，讓中草藥氣味散發出來，達致驅蟲效果。

可使用1至3個月，如果沒有氣味就需要更換。

使用忌宜：

不能濕水。

用風筒的熱風輕輕吹一吹，可以使氣味揮發更多。

適合初生嬰兒​、小童​及成年人，尤其鼻敏感患者；不適合蠶豆症（G6PD缺乏症）患者；孕婦慎用，若聞到防蚊包的氣味後覺不適就立即停用。

此外，馬醫師提到，還可以用製作防蚊包的材料進行浸油，使用冷榨油將材料一同放進密封罐裏，至少浸泡2星期以上方可使用。防蚊油可以打開直接使用，或者做成其他防蚊膏、防蚊噴霧，或防蚊蠟燭。如果是3歲以下的小朋友比較適合防蚊包，可以讓他們戴在身上或者在睡覺時放在床頭上；如果是3歲以上的小朋友，他們會比較活躍，如果戴在身上他們可能會弄丟，因此使用防蚊膏、防蚊噴霧會更合適。

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蚊蟲叮咬後快速止痕方法

被蚊子叮咬後，若想快速止痕，馬醫師建議，首先可以在患處輕輕拍打，盡量不要抓撓，因為抓撓出現皮損就會更加麻煩；第二，用凍水或冰塊敷在患處；第三，用止痕的藥膏、有止痕中藥成分的防蚊膏塗抹在患處上，例如薄荷膏之類。他又提醒，平時外出時，除了要先調理好自己内在的體質之外，如去到蚊多的地方盡量穿淺色的長袖、長褲，盡量包裹著自己，同時還可以使用一些防蚊產品，例如防蚊香包、防蚊膏、防蚊噴霧等，來做好防蚊驅蚊的工作。

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記者：何沛怡