【One Day 約會實況】22歲葉振弘憑實力單身　Marco展現A0特質獲網民歡心

▲ Marco憑《One Day 約會實況》人氣躍升！

P1X3L成員葉振弘（Marco）「1對15」的真人騷節目《One Day約會實況》熱播當中，Marco在每集中與1位女生約會，登場的有葛綽瑤（Yoyo）、樊沛珈（阿Gi）、麗英、蘇皓兒等等。

節目自播出以來，網上的討論度也甚高，網民除了談論Marco面對女生的言談、舉動，更發現他的綜藝感，或對他加深認識，可謂成功靠節目「入屋」！

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Marco展現真性情

在節目中，22歲的「A0男」Marco為不同類型的女生安排約會體驗，身為A0的他，與女生隨著布幕交談時，不時問女生「你食咗嘢未？」，令節目中的軍師也相當無言，網民指Marco「憑實力單身」、「直男無誤」。

而當Marco與女生約會時，兩隻耳朵通紅，「怕醜」一面完全表露無遺。

在昨晚（5月3日）播出他與劉穎琳（Winglam）約會的一集，穿上旗袍的Winglam從試身間步出後，Marco見到Winglam就不斷地「嘩嘩嘩」，未有掩飾其興奮之情，十分搞笑！

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偏愛一類型女生

Marco曾在TOPick專訪中談及「情路」，他笑言自己的情路是凹凸不平，並自揭過去：「在中學至畢業後，我也曾追求過女生，同樣是失敗告終，我也算是被動的人，需看準時候才出擊。」

樸素、不會化上厚重妝容的女生，就是Marco所喜愛的類型，「孝順」也屬重要一環，「因為這樣可看到一個人的很多，如果你連家人也不愛的話，我也不覺得你會愛我，你起碼需要愛一些愛著你的人。」

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從《全民造星II》出道

Marco尋覓愛情之餘，他一直也在追夢之路上努力奮鬥！Marco曾到韓國成為練習生，直至2019年，他在《全民造星II》中入圍最後三十強，並獲ViuTV簽約成為旗下藝人，與吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）組成P1X3L。

P1X3L是香港環球唱片的組合，3子以《Braceless》作為出道作，並奪《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇生力軍組合銅獎」。

拍劇+綜藝

Marco自出道以來也有不少的演出機會，有一定的曝光率，人氣一直處於穩步上升當中，當然令其人氣爆升的就是《One Day約會實況》。

Marco曾與Phoebus、George主持《大海男兒》與《聲控鬥室》，又一直主《MM730－男女自然觀察學會》，過往又曾參演《I SWIM》、《季前賽》、《YOLO的練習曲》等劇集，再加上尚未播出的《那年盛夏 我們綻放如花》 ，全方位地展現演藝實力！

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