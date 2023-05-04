  • 28°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 12:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刷單騙案】37歲女誤墮刷單騙案　失財80萬元

社會 12:14 2023/05/04

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

37歲本地女子誤墮刷單騙案，先後被騙走80萬元（資料圖片）

警方今日（4日）接獲一名37歲本地女子報案，指在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，透過充當刷單員，於網上平台對物品點讚來賺取佣金，事主按指示先後將80萬元存入至對方指定的帳戶以作點擊率本金之用，惟及後當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。

案中事主共損失80萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由西區警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。
 
警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任
 
警方提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲

相關文章

【工人追薪】天后維景花園搭棚工人追薪　工人指承判公司至今拖欠28萬工程款
今日 11:01
【工人追薪】天后維景花園搭棚工人追薪　工人指承判公司至今拖欠28萬工程款
【交通意外】西環14歲男生遭的士撞倒　的士司機查問情況後不顧而去
今日 11:35
【交通意外】西環14歲男生遭的士撞倒　的士司機查問情況後不顧而去
【交通意外】荔景私家車疑失控翻側　女司機被困熱心途人救出
今日 11:48
【交通意外】荔景私家車疑失控翻側　女司機被困熱心途人救出

你可能感興趣

【工人追薪】天后維景花園搭棚工人追薪　工人指承判公司至今拖欠28萬工程款
今日 11:01
【工人追薪】天后維景花園搭棚工人追薪　工人指承判公司至今拖欠28萬工程款
【交通意外】西環14歲男生遭的士撞倒　的士司機查問情況後不顧而去
今日 11:35
【交通意外】西環14歲男生遭的士撞倒　的士司機查問情況後不顧而去
【交通意外】荔景私家車疑失控翻側　女司機被困熱心途人救出
今日 11:48
【交通意外】荔景私家車疑失控翻側　女司機被困熱心途人救出
軟件 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
11:53 2023/05/03
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
10:05 2023/05/03
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光