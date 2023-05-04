【恐怖意外】洗澡期間充電中手機跌落浴缸 16歲少女觸電身亡

▲ istock

洗澡時切勿用手機！意大利一名16歲少女，日前洗澡時用手機與朋友講電話，豈料正在充電的手機，不慎跌入浴缸引發短路，導致該名少女不慎觸電身亡。

影片推介：

據《每日郵報》報道，16歲少女Maria Antonietta Cutillo事發時正用充電中的手機，與朋友通話，惟手機不慎跌落浴缸，引發短路。據當地媒體報道，事發時少女的父母當時不在家。

報道指示，當時與Maria通話的友人見手機突然斷訊號後，因擔心友人安危，立即致電急救中心求助，當地急救中心人員立即趕到現場，發現Maria已因觸電身亡。

▲ 涉事少女。

過往家居觸電奪命事故時有發生，2022年10月，巴西一名13歲少女洗完澡後，身體未完全抹乾，在濕身情況下觸碰電視機，隨即觸電陷昏迷，家人將她急送院，惜搶救不治。阿根廷一名10多歲的男孩Angel Andrada，同年用餐後回到房間為手機充電，父母發現他因觸電致頸部、手腕和右腳嚴重燒傷，送院後證實身亡。

據本港醫療輔助隊資料顯示，電燒傷是電流通過人體時，會令觸電者嚴重燒傷。此外，若電流令心臟肌肉受損，心跳便會不正常或停頓。

處理方法

在確保自身安全後，立即切斷電流或將觸電者拖離電源（小心相繼觸電）

如觸電者的呼吸及心跳均已停頓，立即施行心肺復蘇法。

如觸電者人事不省，但呼吸正常，讓他以復原臥式躺臥。

處理燒傷。

盡速將觸電者送院。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳