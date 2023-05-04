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【明目張膽】公然用食過竹籤戳攤販炸雞　日本男星無品行為惹公憤

健康 16:01 2023/05/04

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

公然用食過竹籤戳攤販炸雞，日本男星無品行為惹公憤。

繼日本壽司郎惡搞事件引起軒然大波後，有日本男星竟然無汲取教訓，於節目外景拍攝時，公然用沾有自己唾液的竹籤，戳進攤販的食物中。儘管行為已即時引起檔主不滿，但男星卻依然繼續嬉皮笑臉。有關節目播出後，隨即引起大批觀眾批評。

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身為日本諧星，現年37歲的山添寛，早前聯同其他3名藝人出發去南韓拍攝美食，其中一站眾人去到當地一間享負盛名的炸雞店，起初老闆對節目組均非常殷勤招呼，並讓一眾主持試食攤檔上的食物。正當眾人食得津津有味，意猶未盡的山添寛此時竟作出一個驚人舉動，在眾目睽睽下，將自己吃過的竹籤，戳起攤上擺賣的炸雞，並迅速「篤起」吃掉。

同行人見狀，雖然已即時對山添寬出言責備，檔口老闆也急忙出聲警告，甚至比手勢以示不滿，但山添寬卻似乎仍未有意識到事件嚴重性，繼續自顧自嚼口中炸雞，而且一臉輕浮，並無絲豪歉意。節目播出後，引起大批日本民眾不滿，指「和之前壽司郎的搗亂行徑無分別！」、又斥他掉臉掉出國，破壞日本人於國外的形象，已經不只是個人形象問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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