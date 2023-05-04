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【飲食速報】戶戶送 X PizzaExpress獨家限定共饗套餐　$488歎Pizza主菜小食+送$100優惠

休閒消費 12:54 2023/05/04

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

戶戶送 X PizzaExpress推出獨家限定共饗套餐。

Deliveroo戶戶送最近與意大利薄餅連鎖店 PizzaExpress 合作，即日起推出全新的平台獨家限量「共饗套餐」（$488），以雙層薄餅美食盒盛載2至3人份量的多款正宗意大利美食，包括有一個薄餅、一款主菜、4款小食及一款甜品，最適合家庭或朋友開P共享，只限Deliveroo戶戶送獨家外賣及外賣自取，數量有限，售完即止。

這款「共饗套餐」的雙層薄餅盒，是以 PizzaExpress 招牌美食為設計靈感，造型精美。內有口感酥脆的雙重芝士脆邊薄餅，以及多款精選小食包括焗抱子甘藍、焗肉丸（4粒）、烤焗雞翼（4 隻）及蒜香橄欖車厘茄焗蝦，每款都讓人食指大動。

主菜則有慢燉牛頰肉配北非小米，肉質鮮嫩，口感豐富，最後甜品有焗麵包球配朱古力榛子醬（6隻），令人回味無窮。顧客可透過戶戶送於PizzaExpress 全線分店下單（黃竹坑 One Island South、旺角 MOKO 及沙田新城市廣場分店除外），盒上更印有限定優惠代碼，可於下次訂購時憑代碼換取$100優惠。

記者︰黃依情

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