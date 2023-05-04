【創業追夢】90後美女空姐轉行創業賣咖啡　由日賣幾杯到營業額爆數

▲ 一名90後空姐走出舒適區，毅然辭職創業賣咖啡。

「塞翁失馬，焉知非福」，內地一名90後空姐走出舒適區，毅然辭職創業賣咖啡，最初不被看好，生意亦不樂觀。可是她憑著不放棄的精神，努力求進及改變，由日賣幾杯到後來營業額爆數。

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曾怕擺檔遇朋友丟臉

綜合內地傳媒報道，浙江杭州一夜市出現一位美女檔主，以售賣老撾冰咖啡為主，還有泰式奶茶、手打檸檬茶等。由於她外貌甜美亮麗而吸引人注意，也引起媒體爭相訪問，令她在夜市迅速走紅，有人慕名而來光顧並支持她。

這位年約26歲的美女名叫譚秋雨，曾經任職空姐兩年多，因受不了早起又熬夜的工作模式，也受疫情影響，決定辭職。後來她與男友一起在夜市擺檔，男友以前也是空少。她最初深怕會遇到朋友，覺得很丟臉，不過慢慢放下身段，認為做自己喜歡的事情，至少不會心累，也算是當上了老闆。

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她的攤檔有老撾冰咖啡、泰式奶茶、泰式奶綠、手打檸檬紅茶、手打檸檬綠茶共5款飲品，價格約20至25元人民幣（約23至28港元）一杯，初期一天只賣出幾杯。隨著在當地為人認識後，生意也愈來愈多，她指試過「差不多一天能賣出三四千元（人民幣）」，營業額算是非常好了。

旅行經歷萌生創業想法

譚秋雨賣老撾冰咖啡，源於辭職後與男友去雲南西雙版納旅遊的經歷，當時在西雙版納的街頭，幾乎每個遊客手都拿著一袋老撾冰咖啡。她與男友亦品嘗過，覺得「奶香融合著咖啡香，味蕾特別滿足」。事有湊巧，她所住酒店的老闆娘要收學徒，她與男友就順理成章拜師學藝。

二人學了數天，學識整老撾冰咖啡、泰式奶茶等飲品。熱心的老闆娘能提供原材料，於是他們就想到在杭州賣飲品。譚秋雨勉勵年輕人，「不去努力怎知道能不能成功呢？」只要做著自己喜歡的事情，向夢想進發，可能會有意想不到的結果。

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責任編輯︰王明芳