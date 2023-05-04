【天星小輪】船長通宵工作期間猝死　工會稱工友冀保留現行工作制度

天星小輪船長鍾偉明工作連續23天後，於昨日（3日）在通宵工作期間突然暈倒不治。死者家屬曾提到死者沒有長期病患，事發前也沒有患病，但曾表示工作辛苦。小輪業職工會理事長范強今日（4日）在電台節目表示，目前的工作制度為每名船長連續工作25日則可連休5日，每日需工作8小時；並指工友普遍支持現行製度。

范強今日指，天星小輪上班制度分為三更，早更是上午7時正至下午3時，中更是下午3時至晚上11時，通宵更由晚上11時開始，翌日上午7時結束。通宵更船長一般駛一至兩轉船後，則會檢查設備及巡視船艙，則可以休息、做私人事，需要留在船上但無工作安排。直至翌日上午5時起床，並再次檢查船隻操作正常、油量是否足夠，6時半負責駕駛首班船。而船長上班日數一般以30日為一循環，頭10天返早更，接下來15天返中更，第10天早更接中更的時間，會有24小時休息，其餘5天放假，上班日每天工作8小時。

他表示，此制度已運行了幾十年，有工友反映船長甚少需要額外超時工作，除非下一更的船長請假，每天有足夠時間休息，而有連續假期，則可作短線旅行。又引述工友指，天星小輪公司於數月前曾向所有員工派發問卷，就考慮改變工作制度收集意見，例如參考其他渡輪公司，每上班1天放1天假，但大部份船員均表示希望保留現有工作安排，認為公司願意改變，亦願意讓工友選擇。

范指，船長鍾偉明死訊傳出後，不少工友致電他表示擔憂公司會更改現有的工作安排。並表示希望公司能令員工有權選擇。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則表示，對天星小輪現行的工作安排感譁然。她認為，現有制度對員工的作息質素有很大問題。她希望天星小輪就現有工作制度作出公開解釋，工權會了解到員工普遍支持現有安排，建議天星小輪可提供兩種工作制度，供員工自行選擇。

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記者：解青羽