  • 29°C
香港時間 : 2023504日 (週四) 13:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天星小輪】船長通宵工作期間猝死　工會稱工友冀保留現行工作制度

社會 13:05 2023/05/04

分享：

分享：

熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

天星小輪船長鍾偉明工作連續23天後，於昨日（3日）在通宵工作期間突然暈倒不治。死者家屬曾提到死者沒有長期病患，事發前也沒有患病，但曾表示工作辛苦。小輪業職工會理事長范強今日（4日）在電台節目表示，目前的工作制度為每名船長連續工作25日則可連休5日，每日需工作8小時；並指工友普遍支持現行製度。

范強今日指，天星小輪上班制度分為三更，早更是上午7時正至下午3時，中更是下午3時至晚上11時，通宵更由晚上11時開始，翌日上午7時結束。通宵更船長一般駛一至兩轉船後，則會檢查設備及巡視船艙，則可以休息、做私人事，需要留在船上但無工作安排。直至翌日上午5時起床，並再次檢查船隻操作正常、油量是否足夠，6時半負責駕駛首班船。而船長上班日數一般以30日為一循環，頭10天返早更，接下來15天返中更，第10天早更接中更的時間，會有24小時休息，其餘5天放假，上班日每天工作8小時。

他表示，此制度已運行了幾十年，有工友反映船長甚少需要額外超時工作，除非下一更的船長請假，每天有足夠時間休息，而有連續假期，則可作短線旅行。又引述工友指，天星小輪公司於數月前曾向所有員工派發問卷，就考慮改變工作制度收集意見，例如參考其他渡輪公司，每上班1天放1天假，但大部份船員均表示希望保留現有工作安排，認為公司願意改變，亦願意讓工友選擇。

范指，船長鍾偉明死訊傳出後，不少工友致電他表示擔憂公司會更改現有的工作安排。並表示希望公司能令員工有權選擇。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文則表示，對天星小輪現行的工作安排感譁然。她認為，現有制度對員工的作息質素有很大問題。她希望天星小輪就現有工作制度作出公開解釋，工權會了解到員工普遍支持現有安排，建議天星小輪可提供兩種工作制度，供員工自行選擇。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽

相關文章

【旅遊體驗】旅發局票選本地特色名單出爐　大澳、飲茶當選美景美食之最
16:44 2023/04/19
【旅遊體驗】旅發局票選本地特色名單出爐　大澳、飲茶當選美景美食之最
【公共交通】張欣宇倡以受影響人數衡量港鐵表現　葉劉籲勿盲反加價
17:09 2023/04/20
【公共交通】張欣宇倡以受影響人數衡量港鐵表現　葉劉籲勿盲反加價
【工業意外】天星小輪船長昏迷暈倒　送院後搶救不治
10:04 2023/05/03
【工業意外】天星小輪船長昏迷暈倒　送院後搶救不治

你可能感興趣

【旅遊體驗】旅發局票選本地特色名單出爐　大澳、飲茶當選美景美食之最
16:44 2023/04/19
【旅遊體驗】旅發局票選本地特色名單出爐　大澳、飲茶當選美景美食之最
【公共交通】張欣宇倡以受影響人數衡量港鐵表現　葉劉籲勿盲反加價
17:09 2023/04/20
【公共交通】張欣宇倡以受影響人數衡量港鐵表現　葉劉籲勿盲反加價
【工業意外】天星小輪船長昏迷暈倒　送院後搶救不治
10:04 2023/05/03
【工業意外】天星小輪船長昏迷暈倒　送院後搶救不治
天星小輪 香港小輪 渡輪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
11:53 2023/05/03
【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
10:05 2023/05/03
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光