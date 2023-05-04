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【喪夫之痛】女星親眼目睹丈夫倒斃家中　走不出家門骨灰放1年不捨下葬

健康 13:38 2023/05/04

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女星親眼目睹丈夫倒斃家中，走不出家門骨灰放1年不捨下葬。（Instagram圖片）

日本男星渡邊裕之去年5月被發現倒斃家中健身房，終年66歲，妻子原日出子親眼目睹丈夫離世，深受打擊，更一度無法踏出家門。喪偶一年，原日出子終於坦露心聲，指每當想起丈夫離世，心情都很難受。

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去年5月3日，原日出子和渡邊裕之二人同在家中，原日出子準備叫丈夫吃飯時，發現對方倒斃在地下室的健身房。其所屬公司發聲明指死因為「勒死」，但未有透露是輕生還是意外。

經歷喪夫之痛1年，原日出子日前在社交平台發文，指出上周六（4月29日）完成丈夫的納骨儀式，並坦言，丈夫離世後，有一段日子無法踏出家門，「每當想起去年這個時候，我的心真的很難受」。如今她逐漸走出悲痛，並以文字為自己打氣，「希望一天，在這樣的季節裡，能夠充滿溫暖又溫馨的回憶」。

原日出子和渡邊裕之於1990年結婚，育有一子一女，是日本演藝圈出名的恩愛夫妻。在渡邊離世前，他們在電影《急急復雞雞》中本色出演夫妻。而在丈夫離世後，丈夫離世後，原日出子除了舞台劇公演，曾一度淡出電視圈，直到今年接拍劇集《逆轉管弦樂團》。

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責任編輯：羅嘉欣

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