【傳奇人物】白韻琹現身粉碎患腦退化症傳聞　一代才女言行出位曾影全裸寫真

▲ 屢傳患腦退化的白韻琹精靈現身 。

人稱「白姐姐」的一代才女白韻琹，曾擔任電台節目主持、女作家和參政，近年屢傳白韻琹患有腦退化症，健康狀況令人擔憂！

日前，白韻琹跟結婚26年的老公謝偉俊現身紅酒活動，對答如流的她更「串」老公，表現精靈以行動辟謠。

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出言窒謝偉俊

白韻琹跟老公拖著手現身，白姐姐接受娛樂新聞台訪問稱很享受退休生活，飲食又健康，至於謝偉俊即著大家不用擔心，「某時候出去見朋友，她短期記憶比較差，其實她的反應很快，但一下子忘記說了甚麼，我就要提番佢『已經講過啦！』」白韻琹即發揮才女本色駁嘴：「你攞嚟講，我幾時有忘記呢啲野，」

問及會不會減少飲酒，白韻琹說：「咁又唔會，我自己都唔飲酒。」在旁的謝偉俊即說：「呢樣係佢提番我多啲。」

說到拍拖的節目，白韻琹即笑說：「我無跟人拍拖，只是自己之嘛」，謝偉俊稱已經相處那麼多年，平時都是睇電影、看書、逛下街或者放狗，在旁的白韻琹又駁嘴：「係咩?你咁多野玩架?」

兩人相戀逾30年，問到相處之道，白韻琹即說：「佢咩都畀晒我啦！」至於老公做甚麼事令她最開心？白韻琹即說了句上海話：「dong d」，在旁的謝偉俊即解釋是指「銅錢」，白韻琹即笑說：「我取笑他，因為他沒有錢」

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娛圈圈奇女子

網民看過訪問均說白姐姐精神不錯，當中包括「白姐姐反應好快，講嘢句句有骨頂Paul，證明仍然身體健康」、「白姐姐思維仍好掂」等。

現年78歲的白韻琹是娛圈奇女子，由於言行出位又大膽，過往多次成爲新聞人物。1997年，鄧家爭產事件成為娛圈熱話，當年白韻琹於節目裡表態支持「祥嫂」洪金梅，更說祥哥「浪得虛名」，又直斥他的子女無孝道，其後遭鄧小艾和十一姨控告誹謗，最後她跟謝偉俊被新城停職。

▲ 白韻琹曾經於電台開咪做主持！

曾經批香港小姐質素差

另外香港小姐也是白韻琹討論的話題，2003年，白韻琹跟媒體爆料，只要肯陪電視台高層上床，就可以奪得港姐冠軍。此外於2009年，白韻琹跟候選港姐於活動碰面，她批評港姐質素差，她說：「個個都可以做『友誼小姐』，沒有殺傷力，以前嗰啲靚好多，好似朱玲玲，甚至落選嘅鍾楚紅都靚，依家啲靚女唔知去晒邊！」

一向敢言的白韻琹曾經助舊愛罵曾志偉，2013年10月底，港視失牌事年成熱話，當時蕭若元在網台節目批評曾志偉「身為演藝人協會會長，一直坐視TVB如此欺壓藝人，從來都沒有發聲」

白韻琹即發文支持舊愛，她於FB寫道：「觀眾被迫看《獎門人》十多年，與曾志偉不和諧者均沒運行，連會訊也收不到，該會被騎劫十多年，可惜。」

▲ 年輕時的白韻琹作風大膽。（取自Facebook）

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跟謝偉俊婚姻現暗湧

此外白韻琹的感情生活同樣傳奇，她跟謝偉俊於97年結婚，二人言行出位。1999年，白韻琹夫婦為報章拍攝全裸寫真，謝偉俊以手遮著白姐姐的重要部位，後來謝偉俊被律師指有損律師形象，被判罰停牌1年。

不過二人的婚姻亦曾現暗湧，2009年，謝偉俊被指跟年輕內地女子互傳「情慾電郵」，後來謝偉俊解釋只是一場誤會，而白韻琹公開護夫：「佢咁高大威猛、溫文爾雅，邊會冇興趣？，好多人都鍾意食唐僧肉。」

及後於2013年11月初，白韻琹突然於facebook撰文：「殘酷無情的你，只顧自己的快樂和享受，你有當我是有血有肉有感覺的人嗎？……你當我垃圾，你太沒良心……我痛恨自己相信一個狼心狗肺……」因而傳出她跟謝偉俊情海翻波。

白韻琹其後澄清文章是為別人寫，但她表示《娛樂審死官》訪問時指自己與謝偉俊20多年來的夫妻關係只是「有名無實」，因為多年來兩人都沒曾行房，她說：「無人錫、無人摟」

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