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【孕前檢查】中大與家計會開展遺傳病基因篩查　為擬生育合資格港人免費檢測

社會 13:34 2023/05/04

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

(左起)中大醫學院婦產科學系及兒科學系遺傳醫學專業應用副教授莊淑貞、 家計會執行總監林慧翔、 中大醫學院婦產科學系教授梁德楊、賽馬會慈善事務總經理梁振邦、中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺（陳靜儀攝）

中大醫學院與家計會獲賽馬會4千萬元捐助，開展為期3年的「高危配偶遺傳病基因篩查」計劃，為出現慣性流產、有遺傳病基因的高風險人士，提供免費孕前篩査及諮詢服務。

本月12日起，正計劃生育的合資格港人可提交網上申請，包括須年滿18歲，符合曾流產兩次或以上、曾有胎兒出現不明原因病症、已知單基因病高危族群等其中1項條件。

其後，家計會將於1個月內致電申請人作出初步評估及安排時一親身到家計會診所進行免費基因測試前評估，經評估為適合者的人士會再獲安排抽血化驗，逾8至10星期後可獲取報告。若伴侶雙方屬隱性遺傳病攜帶者，指定診作跟進及商討應對方案。

中大醫學院婦產科學系教授梁德楊表示，現時有0.2%至0.3%人士帶有遺傳病基因卻無任何症狀，但存在風險出現慣性流產、胎兒畸形或殘障問題，計劃能夠幫助正計劃生育的人士預先做好準備，免除憂慮。

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記者：梁凱婷

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