【人生大事】姊姊想帶男友參加妹妹婚禮 準新娘嬲爆拒絕：他是我出軌前度

▲ 姊姊想帶男友參加妹妹的婚禮，但男友卻是妹妹的出軌前度，兩人因此發生嚴重爭執。

結婚是人生大事，對一對新人來說，宴請賓客是最頭痛的事。外國一名準新娘上網發帖，抱怨姊姊目前的男友就是她的出軌前度，姊姊還打算邀請這個不速來客出席婚禮，對此兩姊妹發生嚴重的爭執。

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這名外國準新娘在《Reddit》討論區發帖，主題是「我和我的姊姊鬧翻了，我正在考慮不邀請她參加我的婚禮。即使她和我的前男友約會，我也應該邀請她參加我的婚禮嗎？」，29歲的她表示最近與31歲的未婚夫訂婚，並開始計劃婚禮。然而，她跟32歲姊姊談論婚禮一事，卻因姊姊的男友而引起不少糾紛及不快，兩姊妹關係變得緊張。

幾個月前，她跟姊姊商討婚禮宴請賓客時，因為姊姊想邀請她的男友出席而鬧分歧，雙方都說了一些傷人的話，從此兩姊妹關係變得緊張，說話又不多，「我不確定是否應該邀請她。一方面，她是我的姊姊，我不想在我人生大事中排除她。另一方面，我們之間的關係仍然很緊張，我不希望她引起任何戲劇性事件或毀了我的婚禮。」

她表示與前度拍拖多年，因為對方背叛了她才分手收場，如今姊姊卻跟出軌前度一起，所以兩姊妹為這個男人鬧翻，她絕對不想讓他出現在她的婚禮上。

我試著保持禮貌並保持距離，但這很困難。我仍然不知道我是否應該邀請她參加我的婚禮。

她決定和姊姊好好地談談，看看能不能解決問題，因不想永遠懷恨在心，也不希望姊姊感覺被排擠在她的生活之外。

她強調前男友並不是很有愛心或最支持她的伴侶。對方在感情上都很自私，對兩人的感情不屑一顧，這也是令她不想讓他參加婚禮的另一個原因。她不知道該怎麼辦，所以發文求助網民。

貼文曝光後，網民議論紛紛，大批網民認為若姊姊一定要與男友一起出席婚禮，那就不要邀請，「真的不必邀請她，我不懂妳為什麼想這麼做」、「她顯然不尊重妳，如果婚禮被毀了也不意外」、「我會明確禁止妳的前男友參加妳舉辦的任何活動」、「若妳決定把他們排除，不用感到難過，因為他們的所作所為很糟糕，妳有充分的理由」。另有網民指他前度是個垃圾，現在和樓主一起的人是一個更好的男人，「所以我說，邀請他們兩個，然後向他們展示你有多開心。成為你曾經最快樂的人。當他在你的聽力範圍內時，說你的丈夫讓您感到非常滿足，然後在各個方面都感到滿意。」

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責任編輯︰王明芳