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【中年好聲音】羅啟豪透露母親與方逸華關係　自爆已簽約成TVB藝人

娛樂 14:08 2023/05/04

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依家真係做歌手。

TVB歌唱真人騷《中年好聲音》已經完美落幕，綽號「英國豪」的羅啟豪自參賽以來愈戰愈勇，最終勇奪季軍寶座。

日前他與好友陳早怡在社交網開直播，並自爆已簽約TVB成為旗下藝人，至於工作則待公司安排，即表示他會留港在幕前發展。

這個節目長達半年時間，羅啟豪指透過這些日子面對觀眾、評審的訓練，令他克服了39年來的社交恐懼，踏出舒適圈。

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分享外國讀書經歷  

期間，他又分享由中一就讀香港華仁書院，及後轉至英國讀寄宿學校的經歷，並直言全因小時候經常跟二家姐打架，故被父親送往英國留學，誰知二家姐也報讀同一間學校。

羅啟豪說：「每次放假返香港度假後再返英國，我家姐上飛機都喊晒成盒紙巾，我都會喊但冇佢咁誇張，我哋家庭好親，所以會好唔捨得。」

他又指因當年跳班讀中三，要追讀書進度感到很吃力，加上又患嚴重濕疹，故他不喜歡運動也不熱衷群體生活。

後來羅啟豪轉到美國升學，他直言不喜歡英國：「建築好舊，木板行路都有聲，野食又難食，我同學話想轉去美國讀書，所以我就求我爸爸畀我去。」

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澄清母親與方逸華關係

至於羅媽媽劉英早前被指是歌手，更曾獲TVB前領導人「六嬸」方逸華邀請上節目演唱，故有指他「有背景」才可以順利當選。

對此羅啟豪否認傳聞，並指最終媽媽沒有做歌手：「我唔係如網民所講係有後台，我媽媽係曾經差啲做歌手，但佢係冇做到歌手，只係呢十零年有機會同專業歌手喺台上表演，但佢冇簽過任何合約冇出過碟。」

他又澄清羅媽媽與方逸華只是曾經同場，兩人並不相識，自己也沒跟過老師學唱歌，人生第一個唱歌老師便是《中年好聲音》嘉賓之一的彭家麗。
 

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