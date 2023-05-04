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【居英大忌】移英港媽教15歲女𠝹刀傍身　向同學揮刀指嚇被踢出校後續更慘

海外升學 17:40 2023/05/04

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一名移英港媽給15歲女兒𠝹刀傍身，她返學向男同學亮刀揮舞指嚇，結果被踢出學校，後續更有很多麻煩事。

愈來愈多港人全家移民到英國生活，並安排子女升讀英國的學校，但要融入當地生活，就必須好好了解當地文化。近日一名移英港媽在facebook發帖文訴苦，稱因為擔心治安問題，所以向15歲女兒給了一把細小的𠝹刀傍身，以增加安全感。女兒在學校與同學爭執時，亮出𠝹刀指嚇同學，結果被踢出學校之餘，更驚動了警方、社工、醫生、律師等，帶來很多麻煩！

該名移英港媽在facebook發文詳述事發經過，她指出在今年2月28日時，接到住所管理處的信件得悉大廈CCTV被盜，加上大廈地庫大門門鎖損壞，陌生人可以自出自入，而家中只有港媽與女兒居住，丈夫在香港，因此港媽找了一把「十分cutie好細嘅袖珍小刀仔」讓15歲女兒傍身，以增加她的安全感，在生命受威脅時可以自保。

向男同學揮舞𠝹刀被拍下

可是在4月18日，港媽稱女兒放學時，有幾位男同學不斷滋擾她和她的另一位女同學，更把女同學弄哭了。她的女兒因不勝其煩，從口袋裏拿出這把「細小Cutter」並揮舞，趕走了那些男孩。但旁邊有一位男孩把全部過程拍下，「影實我女兒，包括揚了幾下那個公仔cutter」。

兩日後早上，港媽在補眠期間聽到有兩名警察在門外大力敲門，自己嚇到從睡夢中驚醒。原來拍片的男同學去校務處告發，校方報警處理，警察到校後在其女兒的書包內搜出兩把利器，港媽形容為「貓貓cutter和小袖珍刀子」，警察上門拿出證據指她的女兒違反校規。港媽其後寫信去學校和警方道歉，並連番解釋女兒是不會傷人。

她以往學校的操行紀錄都是B或A的，但學校都好像不接受我們的解釋，警署說事件沒有作紀錄和沒有case號碼。

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解釋香港學生會帶𠝹刀上堂

港媽在文中解釋，「有些香港人缺乏安全感時，也會有這些舉動，何況我們只得兩個女人，之後我當然知道是違規，我們香港小學中學生都會帶cutter上美術堂，搭飛機，在機場時都會見搜到很多人有小利刀較剪。我想解釋，我們有些掉以輕心、文化有些不同，以後不會再犯，但他們不接受，不給予一次機會，還要極力追究。」她又提到YouTuber「走佬去UK」在家中窗口放了一把刀的事件，明顯心有不甘。

接著數天，女兒被禁止進入課室上堂，還要被關在「懲罰房」內獨坐和被問話。4月25日，學校決定開除她的女兒，她直言「我和女兒都很難過，女兒更哭了整晚，很多同學也為她感到不值，覺得學校判得太嚴重、太不近人情了，一次機會也不給人家新移民，我們不十分了解這裏的規矩而已。」

後來一位來自某機構的社工致電稱可以幫助她們，但需要進行家訪，起初港媽拒絕，惟對方自稱有權探望其女兒，港媽才妥協。翌日（26日）中午社工帶著一位陌生肥胖女士家訪，與女兒對談約10分鐘後離去，令港媽最生氣的是，在家訪期間對方表示看到她家中有生果刀、𠝹刀等利器，擔心她會攻擊人，港媽直呼︰「誰家裏沒有這些平常使用的刀具，這是在屈人嗎？」

在4月27日，社工再帶同另一位女士突上門家訪，事前未有相約港媽。雖然對方表明身分是醫生，但港媽認為兩人對她們毫不尊重，「無端端走上來，又說帶了個醫生來，莫名其妙，我說搞清楚整件事先，和你們的來意用意先吧，我也不熟知你們是什麼機構，無厘頭亂叉咁家訪。」最後拒絕了對方的家訪要求，重申要先約時間。

網民群斥無腦

帖文被轉發至多個移民英國的港人群組及有關專頁，網民紛紛斥責她「無腦」，「蠢同冇常識，教到個女都一樣」，又不認同她把自己的過錯推塘到「文化差異」上。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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