【區會改革】區議員負面行為清單包括哪些？　麥美娟舉例：和市民吵架

▲ 麥美娟表示，希望區議員收集多元意見。（資料圖片）

立法會兩個事務委員會今日舉行聯席會議，討論重塑區議會的組成及職能。會上，多名議員對委任制、履職審查機制表示認同。政制及內地事務局局長曾國衞強調，區議會的組成並非愈多直選成分愈好，而是要有合適方法讓合適人士加入，強調新方案並非要趕盡殺絕反對派，而是要趕盡非愛國、非愛港，仍妄圖反中禍港人士。

曾國衞：暫不設國籍要求

工聯會立法會議員黃國關注，會否對區議員有國籍要求。曾國衞則回應指，議席由行政長官會委任，會要求區議員是香港永久居民，暫不改變國籍要求，希望可以有更多元的人才加入。

履職審查機制中，政府列出負面行為清單，立法會議員吳傑莊關注，「個人行為極不檢點」具體為何。民政及青年事務局局長麥美娟舉例，如區議員做了一些讓市民失望的行為，例如和市民吵架。

麥美娟續指，負面行為清單，是供當局啟動調查的準則，需由區議會主席加3個區議員聯署，或由區議會作出動議，過半數議員同意，就可以要求民青局，成立「監察委員會」對區議員進行調查，調查有關指控是否屬實，局長再以調查結果作適當處理，包括考慮是否出警告信，或暫停職務及新津。若涉事區議員不服處理，可向政務司司長投訴。

謝偉俊憂懲處機制令區議員不敢反映地區反對意見

立法會議員謝偉俊則表示，本次會議到現在為止未有任何反對聲音，擔心區議會重組架構後，再加上對區議員有懲處機制，會否造成無論市民如何反對，區議員都不敢反映地區意見，促請政府在設立懲處機制時，需做到公平、公正、公開。

新思維立法會議員狄志遠則認為，政府要求區議員支持政府政策，是政府的「啦啦隊」幫忙宣傳及推廣，他指出，過往區議員幫助表達市民反對聲音，日後會否被視為違反職能。

麥美娟回應指，希望區議員收集多元意見，無論支持及反對的意見都是當局需要掌握的，她又反問狄志遠，如不解說政策，難道要歪曲？麥美娟強調，今次重塑區議會職能，是回到基本法97條規定職能，不是重新定位，認為有關講法是誤導。

麥美娟又指，近日很多人不斷污衊新方案及作出誤導，政府會適時反駁，並做好解說工作，相信道理會愈辯愈明。她又稱，政府會物色合適人士擔任民政事務専員, 當局整個團隊亦會合作服務社區。

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責任編輯：趙居逸