【流感高峰期】OL發燒3日頸背痛熱水涼棉被焗汗有好轉　中醫解構流感VS新冠肺炎

▲ OL發燒3日頸背痠痛，以熱水涼加棉被焗汗後有好轉，中醫解構何謂新冠肺炎及流感。

近日天氣忽冷忽熱，容易作病，如不幸出現頭暈身㷫、喉嚨痛、流鼻水等症狀，應如何判斷是一般的流感還是新冠肺炎呢？註冊中醫師蘇安莎指，流感與新冠肺炎症狀的確相似，而且傷風感冒有分4大類，應按患者的症狀及體質對症下藥，才會事半功倍。

不少人會說，春天是一年四季之中，最容易患上傷風感冒的季節，註冊中醫師蘇安莎說，原來這是有根據的︰

「因為春天忽冷忽熱，氣溫變化大，濕度又高，非常適合細菌及病毒繁殖。從中醫角度來說，傷風感冒分為4種，並非人人都是以『清熱解毒』的方式來治理便可。」

▲ 流感與新冠肺炎症狀的確相似，而且傷風感冒有分4大類，應按患者的症狀及體質對症下藥，才會事半功倍。（iStock圖片）

雖然近月新冠肺炎疫情放緩，如當我們感到不舒服的時候，尤其出現發燒、喉嚨痛等症狀，難免會讓人先入為主，以為是「中招」，那又該怎麼判斷為患上流感還是新冠肺炎呢？

通常新冠肺炎症狀會較為嚴重，包括有高燒、咳嗽、呼吸急促等表徵。而一般流感通常較輕微，會有發燒、喉嚨痛、頭痛、流鼻水、沾寒沾凍等症狀。如果懷疑自己可能感染新冠肺炎，建議應立即及連續3至4日進行快測，來作初步判斷。

症狀與新冠相似

蘇醫師分享，曾有患者連續病了3天，有嚴重的頭痛、頭暈，亦因為發燒引致精神欠佳，頸及上背又痠又痛。患者早前曾確診新冠肺炎，但這次喉嚨痛到就猶如之前中Covid般，連吞口水都赤赤痛，以為是二度感染。

「為防是再中Covid，我們是以視像會診，根據患者的舌頭顏色及病徵來看，我診斷她是患上風寒感冒。除了處方幾劑中藥外，還吩咐她要沖個好熱的熱水涼，然後立即用毛巾加棉被裹實自己焗一身汗。而這幾天亦只可吃白粥，朝早可以匙羹沿住脊椎兩邊刮痧。」患者照蘇醫師吩咐去做，服用幾劑中藥後燒亦減退，開始回復精神。

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感冒細分4大類

如以這個案來說，患者是被診斷為風寒感冒，究竟甚麼為之風寒型？蘇醫師解釋說：「中醫治療感冒時，常會根據患者的症狀及體質，進行不同的分類及治療。通常可細分為4大類：

外感風寒型：症狀包括發燒、惡寒、頭痛、喉嚨痛等，一般治療方法為使用辛溫解表的中藥，如薑活、桂枝等，再配合拔罐等方法，助患者恢復正常體溫及舒適感。

外感風熱型：症狀包括發燒、喉嚨痛、口渴、鼻塞等，一般治療方法為使用清熱解毒的中藥，如薄荷、金銀花等，同時可配合刮痧、拔罐，助患者去熱排毒。

濕邪鬱肺型：症狀包括咳嗽、胸悶、氣短、痰黃等，一般會處方祛濕化痰的中藥，如藿香、佩蘭、半夏等，可配合推拿等方法，助患者祛濕及改善呼吸困難等症狀。

氣虛/陰虛型：氣虛型症狀包括有反覆感冒、非常怕凍、低燒、鼻塞流鼻水、頭痛、出汗多、無力及咳嗽等。舌象為淡粉紅、苔薄白。用藥會以益氣解表為主，如人參、茯苓、甘草等。而陰虛型症狀則有難排汗、少許怕凍、手掌腳掌較熱、口乾及乾咳少痰等。舌象呈舌頭偏紅、少苔。用藥會以滋陰解表為主，如葱白、薄荷及桔梗等。

寒熱可靠舌象分辨

蘇醫師更補充，寒熱辨證可靠舌象去分辨。寒證者舌頭會呈淡色、舌苔薄白，除發燒喉嚨痛外，還伴隨有怕冷、頭痛、喉嚨痕乾咳及流清鼻涕等症狀，可以辛溫解表的「熱」藥診治，應多飲熱水、食熱粥，如有發燒亦可焗汗，但出汗後要馬上抹乾。

▲ 踏入春季容易患上感冒，中醫師提醒要注意保暖及增強自身免疫力。（iStock圖片）

而熱證者則舌頭偏紅、舌苔黃，會出現囗渴、黃痰黃鼻涕、鼻塞、小便黃、大便困難等，可以用清熱解毒的「寒」藥治理，配合針灸、拔罐，亦可吃西瓜、苦瓜及綠豆等食物。患者更應觀察藥後反應，如有出汗、身體變涼快及舒服、心跳平靜穩定，就是康復迹象。

對於感冒，中醫的治療方法是以中藥提升患者的免疫力，讓他們能更快打低病菌，盡早痊癒，對於病後持續咳嗽亦有很大幫助。值得一提是，所有類型的感冒都十分建議食熱白粥，可養胃氣、生津，有助發汗解表，隨後亦應注意保暖及多加休息，可有效幫助病情。

不過蘇醫師亦提醒，如持續兩天未見好轉，應馬上就診專業醫師。

記者︰黃依情