【殺嬰候判】校內誕嬰後棄置垃圾桶　女生認殺嬰官歎悲劇

▲ 校內廁格誕嬰後棄置垃圾桶，女生認殺嬰罪候判。（資料圖片）

女生上課途中感到不適，於學校廁格誕下女嬰後，為免女嬰哭聲被人發現，遂用衣服塞女嬰口，再放入環保袋內，離開學校時再棄於街頭垃圾桶旁，途人發現後報警。涉案女生今（4日）於高等法院否認謀殺罪，但承認殺嬰罪，基於其分娩後未復原而精神受創，獲控方接納。法官指本案屬悲劇，被告當時面對處境困難，先索取感化官報告，押後至5月25日判刑，被告准保釋候判。

被告否認於2020年9月22日，在香港謀殺不足12個月未命名的女嬰，但承認殺嬰罪，控罪指她於同日，故意而作為導致不足12個月未命名的女嬰死亡，即將衣服的一部分塞入該女嬰的口部，發生時被告未從分娩該嬰兒而復原導致精神不平衡。

代表律師求情時形容本案可怕及令人不安，根據精神報告指，被告於上學途中突然感到痛楚，被告當時無法思考，亦不知道自己為何這樣做，往後發生的事對被告而言是非常可怕的經歷，被告甚至欲以自己性命換回女嬰性命。現時被告對事件的記憶只有零碎片段，可見當時其經歷十分可怕和苦惱，情況令人同情。

代表律師指，被告沒有得到父母恰當監管，社工亦介入協助被告一家。女嬰生父亦撰信表示後悔，指入獄的應該是他，而非被告。代表律師指，被告最初被控殺嬰，後來改控謀殺而被還押逾14個月，被告一直願意承認殺嬰罪，直至最近才獲控方接納，要求法官先索取感化官報告後始判刑。

法官形容本案為悲劇，被告面對處境困難，法官將考慮所有因素，並同意先索取感化官報告後始判刑。

案發時被告在學校廁格內誕下1名女嬰，為免其哭泣聲被其他人聽到，遂以部分衣服塞入女嬰口後放入環保袋，再放在學生休息室，被告離校回家途中將其棄於垃圾桶旁邊。翌日清晨，晨運客發現袋內藏有嬰兒頭部後報警。

救護員到場時發現女嬰被毛巾包裹及有血跡，口部塞有部份衣服，全身僵硬及有螞蟻爬，明顯已死亡。女嬰身上連有臍帶，但沒有胎盤。法醫同日進行檢驗，估計女嬰於半天至1天前死亡，出生時仍存活，沒有任何自然疾病導致死亡，估計因窒息而死。

根據校方透露，案發當天被告因身體不適而未有上堂，曾到醫療室休息。稍後校工發現女廁其中1個廁格地上有血跡，以為是經血，遂如常清理。

被告被捕後警誡下稱因感到女嬰嘈吵，遂以部分衣服塞其口。被告稱最初並不知道自己懷孕，及後才知道。女嬰生父向警方表示與被告曾拍拖，但已分手，並不知道被告懷孕，但承認曾與被告性交數次，以及沒有使用避孕套。

根據精神科專家報告，被告分娩後即出現創傷後壓力症後群，其精神狀態因而受影響，突然誕嬰令被告感到痛楚及大量出血，當刻被告感到焦慮及腦海一片空白，不能作出思考。控方專家則不認同被告當時有創傷後壓力症後群，但同意被告因突然誕嬰致身心急性受影響。

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記者：林育慧