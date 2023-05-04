【襲擊主持】涉襲擊《東張西望》女主持　七旬婦稱無辜拒簽保案件開

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七旬婦涉襲擊《東張西望》主持利穎怡，被控2項普通襲擊罪，案件今於（4日）西九龍裁判法院開審。案發當日與利一同採訪被告的電視台攝影師供稱，其攝錄機遭被告拍打至一度失靈，被告又拳打利的盆骨和用手肘撞利的右臉。

被告陳碧珍（71歲）無報稱職業，被控2項普通襲擊罪，控罪指她於2022年4月28日，分別在大嶼山嶼南道茂記餐廳對面和嶼南道近巴士站涼亭燈柱，襲擊女子利穎怡。

陳沒有律師代表，親自行事。控方表示願以簽保守行為方式處理案件，惟被告稱自己無辜，拒絕認罪，案件隨之開審。

時任無綫電視撰稿員戴家成（譯音）供稱，當日利在貝澳咸田新村的小徑採訪被告，自己則手持攝錄機拍攝。其間被告多次用手推車揈向利，並拍打戴的攝錄機，致機器一度失靈。被告其後反拍戴及利，再拳打利的盆骨，利與被告隨即保持距離。

戴續指，及後利再嘗試與被告做訪問，遭被告用手肘撞臉，戴立即阻止被告施襲，最終通知公司及報警求助，利送院驗傷。

被告盤問戴時指，食環署在其寓所只發現10餘隻老鼠，但被《東張西望》指是「超級老鼠屋」，網上出現失實及惡意訊息，自己亦遭人「起底」。戴強調自己只負責攝影，不涉撰稿。被質疑拍攝是否合法時，戴指拍攝地點屬公眾地方。

案件下午續。

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記者：陳曉欣