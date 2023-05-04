鄭秀文拍攝演唱會海報前做足準備　Sammi節制飲食勤做運動

千呼萬喚，天后鄭秀文（Sammi）正式宣布將於7月假香港紅磡體育館舉行「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」，開騷日期為7月14至16、18至19、21至23日共8場，票價分別1080元、680元和380元，在下周一（5月8日）早上10時起東亞銀行信用卡優先訂票。

而早前Sammi演唱會海報曝光，掀起全城哄動，海報大晒弗爆身材，氣勢逼人，連她本人都表示好滿意。海報中，Sammi服飾有型性感，以全身肌肉線條完美演繹，狀態大勇。

拍攝前做足準備

對於今次演唱會海報拍攝Sammi 非常期待，說：「我今日心情又興奮又緊張，好希望拍到一輯好理想嘅海報，無論概念、造型、服飾、攝影，甚至耳環都好講究，帶出不一樣感覺畀觀眾，大家睇到就會明白。」

她還透露事前認真做了一些功課：「我喺拍攝前做好皮膚護理、瞓好啲、做Mask等基本準備，今日影海報呢條裙確實有少少難著，因為剪裁特別又好多元素，有舞台感、高貴感，仲有啲Punk，一套衫有咁多元素，好特別，所以我都要做好身型管理。結果無問題，已經過咗一關啦，我好滿意！」

最緊要做運動

Sammi身材弗爆，她承認以前飲食比較節制，現在心態較隨意，不變的是堅持勤做運動。她說：「試過168（每天8小時進食），甚至204（每天4小時進食），但有時好想食都會照食！」

她續指：「依家我好隨心，無限定一個食嘢方式。如果需要著套衫修身啲，就飲食檢點啲，如果套衫輕鬆啲，我有時會一日食三四餐，最緊要做運動，食多啲都唔怕！」她笑言，完成海報拍攝，終於可以開懷放縱一下。

重視每項細節

對於7月紅館演唱會，Sammi十分重視每項細節，她說：「除咗唱歌部份，點樣呈現不一樣嘅演繹方式都好重要，我諗嚟睇Sammi演唱會嘅歌迷，心目中對呢方面都有要求，希望多啲嘢睇、多啲元素。」

Sammi並表示很喜歡當中的服裝造型：「自己都好鍾意著靚衫，好鍾意Fashion，所以呢方面一定唔缺少。至於歌曲和音樂部份，我同基爵（音樂監製梁基爵）咁多年夾得好好，我哋都想做到多嘢聽和睇，我好鍾意一個演唱會內有不同元素，亦都係我自己做演唱會嘅方向。」

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