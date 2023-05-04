【殺校潮】教育局維持原判不資助開班　長洲錦江小學申辦私立小一擬全額資助學費

▲ 中華基督教會長洲堂錦江小學陷入殺校邊緣，近日已向教育局申辦私立小一。（學校網頁圖片）

中華基督教會長洲堂錦江小學陷入殺校邊緣，校方最新披露，上月20日向教育局表達意見後，已接獲局方回覆，該校於2023/24學年小一班級將不會獲得政府資助，同時校方已向政府申辦私立小一，辦學團體計劃全費資助這批新生入學，並透露從不同渠道收到教育局「正面肯定」，相信成功申辦機會極高。

包括錦江小學在內，目前有3間津小證實於下學年未獲准開辦小一，學校須於上月20日限期前向教育局就建議班級結構提交意見或同時選擇發展方案。錦江小學校董會今日（4日）在校網發布題為「錦江小學堅持辦學」通告，引述局方回覆指，該校在2023/24學年不獲資助開辦小一班級，澄清並非因「辦學質素不理想」而不獲資助，而是教育局因應適齡學童人口下降，基於既定原則決定。校方已在提交方案限期，正式向政府申辦下學年私立小一班，獲局方答允在本月中旬回覆。

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校方計劃書亦列明辦學團體將全費資助來年小一生，「以答謝他們對錦小的認同及信任」，「甚至作了最壞打算」，會全費資助這班小一生，原校升至小三，即政府現時提出3年上限；該校同時正向局方查詢可否將殺校限期延至6年，讓全校學生原校畢業，正等待當局回覆。

校方亦指，近日有報讀錦小的準小一家長接獲長洲其他小學的「就讀邀請」，校方稱教育局已啟動「重新派位機制」，同步通知家長重選學校，校方不便評論其他學校做法，但形容此舉證明長洲其他小學仍有很多剩餘學位，「家長也不愁沒學位，因此何時去叩門都可以，不用急於決定選擇其他學校」。

另外，對於近日流傳錦小班至1班小一，校方澄清該校自創校至今「本着發揮少班大關顧的初心和優勢」，一直堅持營辦6班的學校，而錦小校舍亦只適合6班，即每級1班。

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記者：馮琪雅