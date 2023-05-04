【工業意外】葵涌碼頭男工遭龍門架吊機輾斃　勞工處勒令暫時停工

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一名62歲工人昨晚在葵涌6號貨櫃碼頭維修路面時，被一部輪胎式龍門架起重機撞到，當場證實死亡。

勞工處表示，對於意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處發言人表示，在得知意外發生後，已即時派員到現場展開調查，並已向有關處所佔用人和承建商發出「暫時停工通知書」，停止其使用涉事的輪胎式龍門架起重機處理貨櫃，以及進行混凝土底墊和輪胎式龍門架起重機道路的重建工程，直至我們信納有關處所佔用人及承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

發言人表示，處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。就昨日的意外，勞工處會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

處方亦指，根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1千萬元及監禁2年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳展棋