【鋼鐵有淚】菊梓喬自小缺乏父母關愛　Hana未諗過母親節：有些事不屬於我

▲ 菊梓喬鋼鐵都有淚。

曾三奪TVB最受歡迎女歌手的菊梓喬（Hana），出道後曾被揭有著悲慘童年，既先後被父母離棄，中學時又曾被欺凌，後來輟學賺錢供養相依為命的妹妹；而體弱多病的她，至今仍有不少病痛纏身。

雖然經歷跟她的「慘情歌后」形象相符，但Hana指真實的她比外表硬淨，形容有一夥鋼鐵之心。

最近菊梓喬忙於宣傳個人演唱會，演出在5月20日這個被指有示愛意思的日子，難免被外界覺得是乘機公開愛的宣言。

可是Hana卻解釋：「只是剛好有這個期，我也沒想過甚麼意思，其實我從沒為意『520』等於『我愛你』，若果真要選一個人或一件事去愛，我就會揀自己的愛犬糯米卷，因為牠實在太可愛了；如果要選一件事，當然是音樂和我的歌迷啦！」

▲ 5月中將在Star Hall舉行兩場演唱會。

以自身鼓勵歌迷

相隔4年再開大型個唱，菊梓喬坦言不擔心會「脫粉」，因為她們之間的關係，不止是偶像和歌迷，更似是朋友的關懷。「在疫情以前，我和歌迷有好多聚會，這幾年減少了，自己都不開心，上次去澳門演出，完場後見到有很多歌迷在等我，我便用了逾一小時跟她們逐一合照，因為實在太掛念。」

她指自己的歌迷以女性為主，可能因為自己的成長經歷，讓其他有相似背景的女生，都能找到共鳴。「我不是在幸福家庭長大，所以很願意為歌迷分享心路歷程，有時我在網上開直播，會跟她們談天，有次一位女歌迷哭訴在學校被人欺凌，我都曾經歷過這些事，便鼓勵她一定要跟別人傾訴，無論是父母、朋友或社工，總可以找到解決方法，而不把門關起來，讀書考試已經很辛苦，不應該再承受其他壓力。」

Hana明白要開口求助不容易，故對方能跟自己傾訴，證明在其心目中有一位重要性，故都好希望能幫助到她。「後來那女歌迷說，很感謝我給予了勇氣，讓她紓解很多困擾，這也讓我很感欣慰。」

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遇挫折自喻微塵

菊梓喬唱慘情歌入型入格，她自言常被以為性格柔弱、楚楚可憐，事實自己卻十分堅強。「身體上可能差少少，因我太瘦，力氣不大，但意志力卻很強，像鋼鐵人。」

填詞人幫她寫的歌名，都像形容其性格。「我有首歌叫《我不服輸》，不過我是輸得起，有甚麼事都可以重頭來過。第一次唱《飛蛾撲火》就好感觸，因為想起自己愛情經歷，每次錄音都哭，過了兩星期才平伏，後來唱歌經驗多了，就識得分開，會專注演唱技巧。」

她還有首代表作《鋼鐵有淚》，亦很代表菊梓喬的心聲。「哭不代表不堅強，故我很易流露感情，常常笑也常常哭，有時看電影，想起了某些回憶，就會崩潰地哭。」

Hana自覺人生經歷過起跌，因此入行後面對的風雨和是非，她都習慣不放在心上。「事業高低一定會有，但不會覺得是低潮，人生像上山，有平路，也會有顛簸，最重要識得自己去克服。」

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菊梓喬用自身成長經歷教歌迷面對逆境，但在她處於迷茫時，誰又是她的領航燈？Hana感慨道：「我一直都沒有這樣的一位人生導師，亦想好想找到一個這樣的人，可是從來一切只能靠自己，以前打工時，上司和同事曾建議我多看書，我之後一看便著迷，最喜歡看一些講宇宙、花草、海洋能量的書，令我對這個世界的看法會有不同，在書本中找到能處理事情的方法。」

不過，她自言不敢當別人的人生導師，只可以分享過來人的心得。「當我好煩惱時，就會幻想自己是微塵，而把思想空間不斷拉闊，其實在這個浩瀚宇宙中，根本就看不到自己，這樣想就覺得很多事都不用介懷。」

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渴望人生導師

在菊梓喬的人生中，曾經有兩樣事情成為困擾，一是缺乏父母的愛，另一樣便是健康。對於前者，她曾表示已經原諒曾經離棄兩姊妹的母親，並已經重新來往。

她淡然說：「以前或者對親情沒太大感覺，現在也沒多去想，但媽媽始終是生我們出來的人，我很感恩她把我們帶到世上，自己亦已比很多人幸運。」

問她母親節會否慶祝，Hana卻搖頭苦笑：「我估不會吧，有些事情始終不是屬於我的。」

至於健康，早前Hana受訪自言少年時曾遇交通意外而傷及頸椎，至今仍有後遺症的風險，但她亦以樂觀心情面對。「最不能預防的便是意外，只能小心注意身體，自己也沒有甚麼保養心得，唯有平時多喝水，做運動，或找中醫調理身體。」

▲ Hana表示希望找到一位能為她度身訂造心聲的音樂監製。(攝:黃建輝)

Hana思想成熟，明白演藝行業並不長久，故積極尋求更多目標，例如夢想能開一間造星學校，自己退居幕後做管理。而曾進修工商管理的她，去年便跟朋友合資做首飾生意。

「我是在學習中，因本身是人馬座性格，比較天馬行空，有時想到新主意便即刻想做，幸身邊的團隊能作出平衡，在適當時候會拉我一把。現時目標當然是想建立起品牌的認受性，在行業中能殺出血路。」每個人可能都需要人生導師，而菊梓喬的那一位，或者便是自己。

記者：區家歷

場地:富薈旺角酒店