【同屋企人去旅行】夥袁偉豪出遊張寶兒樂做美食擔當　最激台慶夜即興買機票飛泰國

▲ Bowie坦言自己是一個「好好的旅行腳」，因為她本身喜歡規劃旅行地點和行程，而在旅行時要享受美食，對餐廳也有一定要求！

由袁偉豪、張寶兒、關禮傑等主持的無綫旅遊節目《同屋企人去旅行》今晚（4/5，逢星期四、五播出）起首播，當中張寶兒（Bowie）會與老公袁偉豪（Ben）到潮汕，節目更會大爆他們sweet到爆的感人戀情。

不過談起同屋企人去旅行，Bowie表示入行後，因為工作時間未能配合，對上一次一家人最齊人去旅行的，已是入行前（2016年）的事。

「對上一次成家人去北海道，但呢幾年真係好難夾時間，家人放假我就要返工，成日都爭緊個，所以近幾年都是和Ben去旅行多，因為大家工作性質相近，時間自然較遷就！」

▲ 今次拍《同屋企人去旅行》，就同老公Ben去汕頭，發掘城市新一面。（圖片:受訪者提供）

最常飛往日本

查實Bowie同Ben 因拍攝旅遊節目《打工捱世界II》（2017年）而開始戀情，拍拖到結婚至今6年多，她坦言二人最常飛的地方是日本，因為他們最愛自駕遊的感覺，租車打卡遊歷過的地方有東京、大阪、北海道和沖繩等等。

而重中之重，就是他們對旅行的態度、節奏和步伐也一致——喜歡「慢遊」，即是不急於去盡所有景點、走馬看花的那一種：「基本上我們去旅行，是有別一般的旅行團，上午11點才出發去第一個景點，然後在附近找餐廳來lunch，下午再到另一景點，之後吃下午茶……而我們在乎的是景點給我們的refreshment。」

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Bowie坦言自己是個「好好的旅行腳」，因為她本身喜歡規劃旅行地點和行程，而在旅行時更要一嘗當地最好的美食，對餐廳更有一定要求！

她說：「在日本有些餐廳要一早要預訂，所以會跟他或家人一起商量當日行程；而去旅行前，我也會把心水餐廳bookmark在地圖上，好讓大家行到邊時，可以就望望附近有冇心水餐廳，我會探聽下方法想知大家當日的preference，不過最終拍板去哪裏的，仍然是我。」

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即興快閃旅行

而在這種flexible的心態，她也試過跟Ben來個即興快閃旅行，Bowie說：「講到最刺激，算是某次台慶夜，我倆在後台突然興起，想來個快閃旅行透透氣。」

她續指：「我立即上網check機位，竟然見到第二朝早機飛泰國，當晚台慶一完，我倆回家拎個背囊便出發到機場。」不過Ben最近就透露開工作室，集中火力向音樂發展，這種即興旅行的機會，應該愈來愈少了。

記者：黃鑑江