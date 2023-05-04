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【醫療新知】都大研究揭中藥丹參可減低抗癌西藥副作用　冀中西醫結合治療癌症

社會 16:06 2023/05/04

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

都大科技學院應用科學系助理教授及生物醫學與生物科技課程主任黃詩韻（都大提供）

香港都會大學（都大）研究發現傳統中藥丹參中的成分，能有助減低一種治癌藥物誘發高血壓的副作用，從而提升治療效果。都大團隊現正進一步研究丹參的最佳提取物及與抗癌西藥同時使用的效果，預料研究成果將與中西醫結合模式治療癌症提供更有利的支持，為癌症病人對抗西藥副作用帶來曙光。

都大表示，西藥「貝伐珠單抗」（Bevacizumab）是治療大腸癌或肺癌的主要藥物，可以透過抑制血管新生而產生抗肺癌作用，惟其副作用是誘發高血壓。雖然有藥物可治療，但同時亦會抑制其抗血管新生作用，減低治癌成效。

都大指，由都大科技學院應用科學系助理教授及生物醫學與生物科技課程主任黃詩韻博士領導的一項最新的研究發現，活躍的丹參素能降低血壓，同時不會影響「貝伐珠單抗」的治療成效，而丹參亦經常用於治療心血管疾病，。

都大又發現，丹參的水溶性萃取物與「貝伐珠單抗」具有相近的特性，可抑制血管新生，能促進治癌成效，繼而發現，不同方法提取的丹參成分對癌症有不同的治療效果，如煎煮、水溶性萃取或溶劑提取等，都降低血壓的成效不一。

黃博士指，現正致力研究出最佳的丹參提取物，以及結合丹參與西藥療法的效果，預期這項研究將大大改善抗癌藥物「貝伐珠單抗」的應用。

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責任編輯：李芷玲

　　

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