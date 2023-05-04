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彭順新作《驚天救援》香港舉行首映禮　謝君豪張達明蔡潔現身出席力撐

娛樂 15:49 2023/05/04

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林小明與謝君豪。

由彭順執導，杜江、王千源、佟麗婭、韓雪、俞灝明等主演的災難動作電影《驚天救援》將於5月11日公映，影片在昨晚（5月3日）假尖沙咀K11 Art House戲院舉行香港首映禮，謝君豪、張達明、蔡潔、范振鋒、李思欣、吳雨、馬志威、王智騫、吳沚默等出席，場面熱鬧。

眾圈中友好稱讚電影，張達明表示：「緊張刺激之中更見感動」；蔡潔指「消防員用生命守護生命的堅韌信念令人敬佩動容」；而馬志威則大讚「電影捕捉消防員關乎兄弟情、愛情和親情的真摯情誼」。

（左起）蔡潔、林小明、吳沚默。

雖然導演彭順未能出席香港首映禮，不過他也希望觀眾能夠在大銀幕上感受到電影的命題：「我想要展現一個生命拯救另一個生命時需要的勇氣與付出，希望電影傳達的力量能激勵每一個全力以赴的普通人。」

電影同日發佈終極海報及預告，海報上消防員團隊一字排開，透露出消防員執行職務的心聲「不是無所不能，而是竭盡所能」，而預告中救援小隊於火場集合，冒著餘爆風險全力搜救傷員，展現消防員無畏奔赴的背後動人情感。

《驚天救援》劇情聚焦一場史無前例的化工爆炸，面對火災爆炸、化學毒氣、地震崩塌等種種難以預測的複雜險情，一眾消防隊友以血肉之軀赴湯蹈火，只為守護全城生命。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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