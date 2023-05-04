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【2025全運會】港府：廣東省體育局同意在港舉辦8個體育賽事　料啟德體育園成主場館

政治 15:51 2023/05/04

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啟德體育園的全景構想圖。（資料圖片）

2025年全運會將由廣東、香港及澳門三地合辦，文化體育及旅遊局昨日指，廣東省體育局已同意在香港舉辦八個體育賽事和四至五個群眾賽事的建議，預計新的啟德體育園將會成為大部分體育賽事的主場館；計劃10月成立全運會統籌辦公室，增設3個首長級職位，3個職位每年平均員工總開支約1184萬元。

文化體育及旅遊局昨日向立法會提交文件指，廣東省體育局已同意在香港舉辦八個體育賽事和四至五個群眾賽事的建議，建議正待國家體育總局批核，香港亦須於第十五屆全運會 ， 以及為第十二屆殘運會暨第九屆特奧會舉行前六至十二個月，為八個體育賽事和群眾賽事舉辦測試賽，預計新的啟德體育園將會成為大部分體育賽事的主場館。

文化體育及旅遊局預計，會有超過3200名運動員和工作人員在第十五屆全運會期間參與在香港舉行的體育賽事及群眾賽事。

康文署上月已成立全運會籌備辦公室，文化體育及旅遊局表示，到10月將併入文體旅局轄下計劃成立的全運會統籌辦公室，增設3個首長級職位，職位有效期由2023 年10月1日至2026年3月31日 ，為期兩年半 ，3個職位每年平均員工總開支約1184萬元。

文化體育及旅遊局續指，全運會統籌辦公室，由40名有時限非首長級職位及非公務員人員支援，即29名公務員及11個非公務員合約職位 ，開設的職位有效期由2023-24年至2025-26年，每年平均員工開支總額為3460萬元，日後會按現有機制尋求資源增加額外人手，協助籌備工作，應付運作需要。

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責任編輯：區綽彥

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