【入稟索償】地盤工人觸電亡　家屬入稟向承建商索償

▲ 地盤工人因發生工業意外觸電身亡，家屬入稟要求做出賠償（資料圖片）

地盤工人於2020年7月在九龍灣一政府大廈地盤工作時，因發生工業意外而觸電身亡。其家屬日前入稟指因僱主及承建商疏忽，及或違反照顧責任等導致死者死亡，要求作出賠償；入稟狀未有詳列索償金額。

原告袁麗蓮為死者徐啓迪之遺產承辦人；答辯人永偉建築有限公司、精進建築有限公司、精進土木及地基工程有限公司及良基營造有限公司。

入稟狀指，2020年7月20日，死者於九龍灣宏展道政府大廈地庫地盤工作期間，因工業意外而身亡。原告指答辯人分別為其僱主、總承建商及承建商，負責挖掘及模工工程，死者受僱期間，因答辯人疏忽及或違反照顧責任和法定責任等，導致死者死亡，要求作出賠償。

資料顯示，4間答辯人公司早前因違反《工廠及工業經營條例》、《工廠及工業經營（電力）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定，被勞工處檢控後分別被罰款。

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記者：林育慧