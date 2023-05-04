【流感疫苗】流感陽性百分比急升逾10倍　衞生署籲盡快接種流感疫苗

▲ 衞生署籲盡快接種流感疫苗。（資料圖片）

衞生防護中心最新監測數據顯示，在4月2至8日的一星期，本港流感整體活躍程度再進一步上升，呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比從3月首周少於1%上升至截至4月8日一周的13.6%。主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，尤其是12歲以下兒童及50歲或以上人士。由於接種疫苗後需要14天後才有效，政府強烈呼籲市民，尤其是兒童及青少年應盡早接種流感疫苗。

衞生署今日（4日）提醒市民，鑑於本地監測數據顯示，本地季節性流感整體持續活躍，因此再次呼籲市民提高警覺，時刻注重個人、手部和環境衞生，並盡早接種季節性流感疫苗，以預防季節性流感。政府會致力確保本地公私營醫療市場疫苗供應充足。

發言人表示，接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上的人士均應接種流感疫苗以保障個人健康。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民尤其是有較高風險患上流感及其併發症的人士，應盡早接種流感疫苗。

政府已於去年9月起展開各項季節性流感疫苗接種計劃，為合資格人士提供免費或資助的疫苗接種。截至5月1日，2022／23年度「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」共接種超過154萬劑季節性流感疫苗，較2021／22年度同期增加24.5%。

就疫苗接種計劃下的流感疫苗供應，發言人指出，政府一直持續監察流感疫苗接種和供應情況，並與供應商保持緊密聯繫。一般而言，每年的流感疫苗有效期會於3月至8月完結，並於每年下旬推出針對新一季度的流感疫苗。由於政府得悉部分私家醫生對流感疫苗需求殷切，衞生署正積極協調並已通知供應商，在確保政府的疫苗接種計劃疫苗供應充足的情況下，將2022／23年度預留予政府的部分流感疫苗在有需要時調撥給私營市場。私家醫生可與疫苗供應商聯繫按需要自行購買流感疫苗，政府亦已通知各供應商主動聯絡私家醫生，確保他們能及時取得足夠的疫苗供應。

衞生署亦向全港學校發信，鼓勵學校為學生安排季節性流感疫苗學校外展接種服務。

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記者：黃穎津