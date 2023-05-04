【學校動態】重劍女將連翊希訪路德會呂祥光小學　與劍擊校隊砌磋勉勵學生勇敢追夢

▲ 重劍女將連翊希（左二）到訪路德會呂祥光小學，分享運動員經歷。（學校提供）

位於屯門的路德會呂祥光小學（下稱「呂小」）一向重視不同運動項目的發展，而劍擊更是學校重點運動項目之一。為了鼓勵同學認清目標，發揮運動員的堅毅精神，校方日前邀請了2020年東京奧運香港代表兼劍擊運動員連翊希到訪學校，與學生分享參加大賽的心得，以及成為精英運動員的點滴。

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爭取巴黎奧運入場劵

當日連翊希即席與多位重劍校隊成員互相砌磋劍技，場面緊張，看得現場學生非常投入。在分享環節時，連翊希向學生分享自己的運動員經歷，她表示過去數年是一個比較艱難時間，由於疫情時大部分比賽都停擺，在不停的訓練同時卻沒有比賽參加，去見證自己的成績和進步，令她好像看不到目標。她形容，「就好比我們讀書學習都需要透過考試，才看到自己的進步。」

對於她早前首次在香港傑出運動員選舉中，跟隊友獲得香港最佳運動組合，她坦然相當開心，而自己亦很喜歡參加團體賽，「明白每一個人都有長短處，而跟隊友出賽就可以把各人的長處發揮出來，互補不足，可以大家互相扶持，發揮團隊精神。」

連翊希在今個星期將會出戰首個巴黎奧運的計分賽，由現時到明年6月的比賽都是爭取奧運入場劵的，她希望發揮最佳表現，能再次代表香港踏上奧運舞台。

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呂小學推展劍擊運動

路德會呂祥光小學校長黃綺華表示，學校劍擊隊發展已有一段時間，該校當初引入這項奧運運動項目，是有感學生多居於本區，較難接觸劍擊這類運動，故縱然組織劍擊活動需要不少的器材與裝備，仍然在克服種種困難下，成功推展這項國際性運動。

黃校長回想由最初成立興趣班，再發展為校隊再到參加比賽，學生實力逐步提升，當中女子重劍隊的實力不俗，故希望他們能夠將目標及眼光放到更遠。她希望藉由同是重劍項目的精英運動員分享心路歷程，讓學生堅定自己的信念，在學習路途上不輕易言敗，認清目標勇往直前，發揮運動員的堅毅精神。

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責任編輯︰駱秀玲