【醫療健康】浸大團隊揭巨細胞病毒尿液檢測有助預警艾滋相關器官疾病　專家籲相關尿液檢測納艾滋恆常檢測

▲ 浸大生物系助理教授張嘉龍博士帶領的協作研究團隊，發現HCMV尿液測試能持續監察HIV-1感染者罹患終端器官疾病的風險。（資料圖片）

香港浸會大學團隊發現，檢測尿液中的人類巨細胞病毒（HCMV），能提早識別感染人類免疫力缺乏病毒一型（HIV-1）病人罹患非感染性肺炎、腸胃潰瘍、肝炎和心肌炎等終端器官疾病的風險，而針對人類巨細胞病毒的治療，能把肺部及心血管的終端器官疾病發病率減低一半.

HIV-1感染在臨床上分為四期。第一期病人剛剛受到感染，沒有明顯病症，且需要多年時間才會進入感染第四期。HCMV通常在健康人士體內處於休眠狀態；在愛滋病患者等免疫系統欠佳的病人體內，該病毒會重新激活，成為機會性感染的主要成因，引發可致命的終端器官疾病。在香港，除非感染者明顯出現終端器官疾病，否則不會安排接受HCMV測試。

浸大生物系助理教授張嘉龍、港大李嘉誠醫學院微生物學系教授陳志偉帶領的研究團隊透過研究發現，四組病人的HCMV尿液測試呈陽性的比例，全部較血液測試高；統計分析顯示，肺部及心血管的終端器官疾病發病率，與HCMV尿液測試結果呈陽性有明顯相關性。而接受HCMV治療的病人，其肺部及心血管終端器官疾病的發病率最低。

因此張嘉龍建議，把HCMV尿液測試納入為HIV-1感染者的恆常檢測，以更有效地監察終端器官疾病。

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記者：解青羽