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【遊樂意外】9歲男童公園玩耍　慘遭「大型鞦韆」砸中當場身亡

健康 18:22 2023/05/04

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9歲男童公園玩耍，慘遭「大型鞦韆」砸中，當場身亡。

近日，巴西一名9歲男童在公園玩耍時，意外被「大型鞦韆」砸中當場身亡。據當地媒體報道，涉事鞦韆專為殘疾人士設計，並於事發前2日才安裝完成，事發後當局已將該設施從遊樂場移除。

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【活得健康啲】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

綜合外媒報道，巴西9歲男童 Marcus Vinicius da Silva Melo Junior 居住於里約熱內盧州（Rio de Janeiro）的沿海市鎮安格拉杜斯雷斯（Angra dos Reis）。4月29日，Marcus在市區的一處休閒廣場上踢球，結果被一座專為殘疾人士設計的大型鞦韆砸中，當場死亡。

事發當時，幾名兒童正在使用該鞦韆，但鞦韆不幸飛出與Marcus相撞。當局表示，涉事鞦韆由安格拉杜斯雷斯市引入，暫未發現有故障或損壞，已將該設施從現場移走並送往民防部門暫作保存，並做後續研究和檢查。

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據報道，該休閒廣場於4月26日落成，佔地約3.5公里，為全市最大的休閒空間之一，設有足球場、更衣室、遊樂場、桌遊區、倒影池和戶外健身器材等。目前，民防部門正在跟進事件，民警亦正在調查此案。

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責任編輯：羅嘉欣

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