【貪污受賄】39歲銀行經理承認受賄助非本地客開設銀行賬戶　押後至明年判刑

▲ （資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名時任銀行經理從多名中介公司代表收受賄款，以協助非本地客戶在一間本地銀行開立個人及公司帳戶，並在處理申請時使用虛假文書副本，訛稱客戶於開戶當日在香港。被告今日（4日）在區域法院承認控罪。



黎賜慧，39歲，東亞銀行有限公司（東亞銀行）時任高級客戶經理，承認7項罪名，即6項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條；以及一項串謀使用虛假文書的副本，違反《刑事罪行條例》第74條及第159A條。他另外4項相類罪名則留區域法院法庭檔案。法官葉佐文將案件押後至明年1月10日求情及判刑。黎賜慧獲准保釋。



本案於2018年12月至2021年3月期間發生。案發時，黎賜慧任職東亞銀行金鐘分行高級客戶經理，職責包括協助客戶開立帳戶。香港和創商務秘書有限公司（和創）及香港智盈諮詢顧問有限公司（智盈）同為中介公司，為客戶提供秘書服務。當時陳栢材為和創顧問，柯莹莹則是智盈營運者。



案情透露，陳栢材於2019年底向黎賜慧表示可轉介客戶在東亞銀行開立戶口，如對方能從中協助，可就每宗成功申請獲取報酬3,000元至4,000元。黎賜慧同意陳栢材的建議。

陳栢材其後要求黎賜慧協助一名客戶開立公司戶口，黎賜慧因而收取報酬1.2萬元。陳栢材其後再要求黎賜慧協助其客戶開立戶口，而黎賜慧因此就每宗成功申請收取報酬1萬元至1.5萬元不等。



黎賜慧其後又分別與另外3名中介公司營運者或代表見面，並同意協助他們轉介的客戶開立東亞銀行帳戶，而黎賜慧因此就每宗成功申請收取報酬2,000元至1萬元不等，有關賄款逾29萬元。



東亞銀行要求公司帳戶申請人須親身到分行開戶，以符合盡職審查要求。黎賜慧與柯莹莹遂一同串謀向東亞銀行提交8份虛假入境標籤副本，訛稱8名申請人於開戶當日在香港。廉署調查發現，該八人當時並沒有到訪香港。



陳栢材與柯莹莹亦因涉案同被廉署起訴。兩人於2022年12月14日在區域法院承認共6項有關貪污及使用虛假文書的罪名，分別判囚12個月及4個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李芷玲