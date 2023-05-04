【輪候急症】到急症室求醫等候逾3小時未見醫生  內地女嬲爆：回深圳看還快

▲ 內地女鯁骨排急症，逾3小時都睇唔到醫生。

公院醫護人員人手不足，加上現在是流感高峰期，病人輪候時間愈來愈長，日前，有內地女來港旅遊不慎鯁骨，立即前往那打素醫院急症室求診，她被編排「第四類是次緊急」等待的時間為「180分鐘」，當她等候超過3小時後，醫院便突響起廣播指「由於病人太多，急症室輪候時間大概需7-8小時」，她隨即打退堂鼓，在小紅書上大呻真的看到懷疑人生，直言回深圳睇醫生更快！

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一名居港的內地女於小紅書，以「香港公立醫院看急診，體驗感太差啦」為題發文指，自己日前吃晚飯時，突然感覺到有魚骨卡在食道，因不算很嚴重，所以樓主本打算到樓下的私家診所求診，誰不知附近的兩家診所都顯示名額已滿，令她真的沒辦法之下才選擇前往那打素醫院急診室醫治。

樓主表示，當時到達急症室後，約晚上8時便完成登記，於8時30分經分流區醫生判斷情況後被分到「第四類是次緊急」類別，而當時牆上所顯示的輪候時間為180分鐘。

樓主登記後與其他病人在急症室的大廳一同等待，直到大約11點都未輪到她，正當她等候超過3小時，醫院便突然響起廣播指「由於病人太多，急症室輪候時間大概需7-8小時」，讓她感驚訝並立刻走到護士站了解情況。

樓主表示，當時護士也「真的是忙到一團糟」，然而護士竟告訴她「現在11點看的是下午四點登記的病人」，更讓她自行計算自己即是要等多長時間。樓主表示，若她繼續等下去即需要等到「凌晨三點」才能看上醫生，因而毅然決定放棄等待，馬上回家。

只得3個醫生當值

樓主表示，以前常聽說香港醫療資源不足，都沒有感覺，但這次的體驗真的完全感受到輪候時間太長了！。她表示香港公立醫院雖然費用並不高，只需$180已包括登記費和藥物，但公立醫院的資源時真的「不足」，整個急症室那麼多病人，當日都竟只有三個醫生在當值看診，讓她直指「香港奇缺醫生」。

貼文一出，即引起網民討論，「香港醫療人手不足絕對不是新鮮事，有個app可以看到急症室輪候時間的，輪候時間都比顯示的更長（依照緊急情況）」、「說香港醫療福利好的全是移民中介的瞎話」，有網民則分享指自己曾遇到同樣「卡魚骨」情況，到診所才被告知需要到專科處理，奈何專科需幾日後才有位，令其只好前往公立醫院求診，最終都「等了三個多小時終於看到了醫生體驗超級超級差」。

醫管局訂立服務目標如下：

根據醫管局指引，分流護士會根據病情將病人分為五類：危殆、危急、緊急、次緊急、非緊急，被分流為危殆類別的病人，他們毋須等候，會即時獲得醫護人員治理。至於一些非緊急的病人，他們可能需要等候較長時間。

危殆類別: 即時診治

危急類別: 在15分鐘內處理95%的危急病人

緊急類別: 在30分鐘內處理90%的緊急病人

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責任編輯︰王明芳