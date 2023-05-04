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【癌症福音】腫瘤擴散被診斷只剩4個月命　癌末男子用創新療法奇蹟康復

健康 18:52 2023/05/04

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前列腺癌是香港男性第3大常見癌症，由於病徵並不明顯，許多患者發現時已陷晚期，令存活率大減。但美國一名66歲身患末期前列腺癌的男子，卻透過創新的「巴西新療法」，成功突破宿命，由前年被醫生告知「只剩4個月命」，至3年之後至今仍然存活，並抗癌成功。

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外國傳媒報道，來自美國的66歲男子Scott Miller，於2021年7月被診斷出末期前列腺癌，當時他身上的腫瘤直徑近12厘米，而且已擴散至骨骼、膽囊、膀胱、直腸等器官，被醫生斷言「得4個月命」。不過，意志驚人的Miller卻未有因此一蹶不振，反而積極尋找適合自己的新療法。

未有接受任何化療或電療的Miller其後經轉介接受6個月的熱腦隧道技術（Brain Thermal Tunne, BTT）治療，他指自己接受第1次治療後，已感覺良好。更令人意外的是，他之後再接受檢查，報告竟顯示他彷彿從未患癌。他目前需要每6個月進行一次檢查，並接受為期3年的一系列測試，以確保癌症沒有復發。

66歲Scott Miller於前年被診斷患第4期前列腺癌，成功抗癌後心情非常開心。

巴西創新療法

巴西聖保羅聯邦大學的大腦熱力學和體溫調節頻率專家、醫生暨研究人員Marc Abreu表示，BTT治療是由美國耶魯大學研發，臨床病例報告已於4月26日在美國聖地牙哥舉行的「第38屆熱療學會」（Society for Thermal Medicine）年會上發表。

Abreu指BTT治療原理是通過大腦控制「熱休克蛋白」（Heat shock proteins），讓身體溫度提升同時，免疫力亦可暫時提升5至6倍。他又指熱休克蛋白治療方法已適用於神經系統疾病患者，未來相信對其他疾病治療亦極富潛力。

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責任編輯：羅嘉欣

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