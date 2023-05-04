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【區會改革】 李家超︰區議員若做得好　未來有機會成為立法會議員或加入政府

政治 16:50 2023/05/04

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特首李家超解釋區議會改革。（資料圖片)

港府早前拋出區議會改革方案，主責官員和建制近日都積極向不同界別和市民解說，特首李家超亦接受報章專訪，就方案進一步解畫。他說，之前很多熱心服務地區的人士，後來成為立法會議員，或加入政府團隊，強調政府用人唯才，若看到區議員做得好，很可能委任對方成為委員會成員等。

新制度下，將改由民政事務專員擔任區議會主席，李家超認為，專員最了解地區事務，不會將精力浪費在其他地方，可再行政主導方面發揮最大作用，確保區議會運作真正回復本位。

他強調，今次方案，是要將背叛香港利益的人排除在議會之外，與政見無關。

有人對政府政策持反對意見屬正常現象，如今也有不少立法會議員批評政府施政，或對政府提出的政策持反對態度，不過大家經過理性討論後，問題會迎刃而解。

至於引入履職監察制度，李家超說，任何市民如果認為某個區議員表現不理想，「例如不用心服務市民，只是交數交時間，那麼市民就可通關多渠道投訴。」他說，市民可向區議會主席提交投訴信，或告知其他區議員，還可通過任何一個政府部門、由政務司司長主持的「地區治理領導委員會」或政務司副司長主持的「地區治理專組」，反映意見，強調「政府收到投訴後，一定會跟進。」

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責任編輯：戴朗希

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