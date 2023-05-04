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【周杰倫演唱會】九巴新巴城巴設6條特別路線　疏導演唱會後中環海濱人流

社會 16:50 2023/05/04

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會》

為配合在中環海濱活動空間舉行的周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會》香港站，3間巴士公司包括新巴、城巴及九巴於5月5至7日、10至11日及13至14日特設特別路線，於活動完結後提供由中環海濱前往各區的散場專車服務。

    點擊圖片放大

新巴提供18R路線服務前往杏花邨，觀眾可於於中環（天星碼頭）近路線15C站、國際金融中心（ifc）二期、龍和道（中環軍營對面）三處登車。途經北角、鰂魚涌、筲箕灣、柴灣、小西灣，車費為19.1元。

城巴將提供2條路線，包括176R和A11R，觀眾可於於中環（天星碼頭）近路線H1/H2站、國際金融中心（ifc）二期、龍和道（中環軍營對面）處登車；分別前往落馬洲（新田皇巴站）及香港國際機場，車費皆為45元。

九巴亦會提供3條特別路線服務，包括160R（往洪水橋洪福邨）、168R（往元朗西），178R（往粉嶺 (聯和墟)）。三架車將於節目完結約15分鐘後開出。前兩條路線收費38.3元，後一條路線收費43.3元。

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責任編輯：解青羽

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