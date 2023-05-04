【性猝死】66歲翁行房太用力突暈倒猝死　妻目擊全程嚇壞

▲ 66歲翁行房太用力突暈倒猝死，妻目擊全程嚇壞。

性生活是維持夫妻關係的其中一環，然而也要量力而為。日前，內地就有一對老夫老妻在行房期間，66歲的丈夫因過於激動，在途中喘不過氣來，突然暈倒，送院搶救後不治身亡，令在旁目睹一切的妻子當場嚇壞，也引起外界關注事件。

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據《網易新聞》報道，一名66歲的男子本身有高血壓病史，加上去年底剛生一場大病，經過一輪休養之後，逐漸回復正常生活。而日前，男子在半夜與太太行房期間，疑似用力過猛，突然喘不過氣暈倒，經送院搶救最終不治身亡。其太太在旁目擊悲劇全程，情緒難以平復，震驚不已。

「性猝死」又名「馬上風」，屬出血性中風的其中一種。台灣神經外科醫師顏君霖曾在節目《醫師好辣》中分享，進行性行為會對心血管構成負擔，當行房高潮時，有時會造成肌肉緊繃，繼而引發張力性頭痛，或是血壓高導致腦壓升高。若動脈本身就比較脆弱的人，可致腦血管中風。

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責任編輯：羅嘉欣