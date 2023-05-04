【美食天堂】五一黃金周內地客最愛10大美食　排隊2小時: 誓要極限爆吃不後悔【港島區篇】

▲ TOPick為你整合內地遊客熱捧10大美食名單(港島區)。

踏入「五一黃金周」，除各大名店之外，大大小小的食店都大排長龍，場面墟冚。當中，港人日常食物如:bakehouse蛋撻、冰室茶記小食等，更獲內地遊客熱捧為「香港名物」，更在社交平台上瘋狂洗版。即睇內地旅客最愛10大香港美食港島區篇!

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遊客網民自創搵食地圖

▲ 內地網民在社交平台小紅書分享香港美食地圖。(圖片來源: 西柚白ice@小紅書)

綜合內地社交平台分享，熱搜美食推介主要集中在港島及九龍半島。本身是港人日常三餐的地方，被內地網紅打卡後就變成「來港必食名物攻略」。內地遊客在分享時，更表示「沒有一個人可以餓著離開香港」、「極限爆吃48小時」、「人均5-35吃到撐」等。由此看來，來港日走2萬步，排隊排足一日，都只為「食食食」。

香港島爆食推介(排名不分先後)

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1) 一樂燒鵝

▲ 一樂燒鵝。(圖片來源: AbbyKo@小紅書)

米芝蓮一星餐廳，於1957年開業，油光亮澤的招牌脆皮燒鵝以秘方醃製，是鎮店之寶，配搭清湯瀨粉一流。內地網民大讚「神仙燒鵝」、「yyds抵食」、「5日食2次」，表示要無限回頭食。

地址: 中環士丹利街34-38號

2) 蘭芳園

▲ 有網民指蘭芳園奶茶不好飲。(圖片來源: 焦大大@小紅書)

本港茶餐廳老字號，總店以街頭露天大牌檔形式經營。熱門必點推介有絲襪奶茶、奶油豬仔包及蔥油雞扒撈丁。由於充滿香港懷舊味道，不少遊客慕名而來，更激讚港式人情味豐富，「要本土味的來」。

地址: 中環結志街2號

3) 九記牛腩

雖然被指服務態度差、大排長龍、環境髒亂、價錢貴，不過有米芝蓮推介加持，名人如陳奕迅、梁朝偉、何超蓮等都是座上客，一直深得內地遊客歡迎，排隊人龍更排到晚上8點。招牌菜咖喱牛腩、清湯牛腩，更被內地客稱為牛腩界天花板，「秒殺在香港食過的所有」。

地址: 中環歌賦街21號地舖

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4) 勝香園

▲ 勝香園名物。(圖片來源:Cynthia@小紅書)

招牌必點食物有番茄鮮牛通粉、牛油檸檬蜜糖脆脆等，即使是夏天炎熱高溫天氣，港人都會排隊等位，可見人氣爆棚。由於擁有60年代街邊風味大牌檔感覺，內地客除了為見明星一面外，影相打卡更是指定動作。

地址：中環美輪街2號

5) 沾仔記

地攤檔起家，最出名是招牌菜雲吞、鮮鯪魚球和鮮牛肉，皮薄餡足爽口彈牙，牛味濃郁，一直深受香港人歡迎。而不少內地客都表示，以選址在中環而言，食物質素好，即將人均HK$80都是「性價比之神」。

地址：中環威靈頓街98號地舖

6) 華星冰室

▲ 曾有不少名人到訪華星冰室。(圖片來源:UNU Travel@小紅書)

設有多間分店，主打80年代香港懷舊情懷，黑松露炒蛋多士、三眼仔飯、三味多多都是招牌菜。不少內地客最愛將華嫂冰室和華星冰室比較，不過「蘿蔔青菜，各有所愛」。

地址：灣仔克街6號廣生行大廈地下B1號舖、 筲箕灣筲箕灣東大街185-187號順景樓地下、 九龍灣展貿徑1號國際展貿中心2樓10號舖、旺角西洋菜南街107號地下、沙田石門安群街3號京瑞廣場1期1樓136號舖、大埔大埔太和路15號太和中心地下31號舖。

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7) 炳記茶檔

擁有70年歷史，本港最經典的鐵皮茶檔。主打植簡單的菜式，豬扒、雞翼配前一丁和米粉等食物組合，另有招牌奶茶、咖啡等飲料可選。加上有Eason陳奕迅等明星經常光顧，大受內地遊客歡迎，更表示「來過食麵等同和Eason一起食過飯」。

地址：大坑施弼街5號

8) bakehouse

▲ bakehouse好評洗版小紅書。(圖片來源:小紅書截圖)

由前四季酒店糕點行政總廚Greg主理，在剛開業時已吸引了大量本地人排隊。牛角酥、酥皮蛋撻、酸種麵包等都是招牌烘焙美食。於內地社交平台小紅書以「香港美食」或「香港蛋撻」搜尋，得出結果是10個貼文有11個都是大讚「蛋撻界天花板」、「吃了不後悔」、「來港不吃bakehouse等如白來」。

地址：中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖、 灣仔大王東街14號地舖、尖沙咀漢口道44號地下、 銅鑼灣啟超道16號地舖、赤柱赤柱大街116號地舖

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9) 新興食家

住港島的人必定認識，自家製港式點心應有盡有，而且價錢親民，重點是凌晨3點想食點心都無問題。乾蒸牛肉 、炸鮮奶、蝦餃是皇牌點心，明星常客有陳奕迅、謝霆鋒等。不少內地旅客都大讚「流沙包是全港Top1」、「離港之前必食」。

地址：西環士美非路8號美暉大廈

10) 一蘭拉麵

▲ 一蘭拉麵大排長龍。(圖片來源:YYYYz@小紅書)

開業起初大排長龍，曾經紅極一時。開關之後，不少內地旅客誓要來「探店打卡」，即使排隊2小時，仍無損食麵的決心。不過，亦有旅客指份量少，味道普通。

地址：銅鑼灣謝斐道440號駱克大廈A座地下F-I舖、 尖沙咀棉登徑8號地庫B舖及地下入口大堂

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責任編緝：張懿慧