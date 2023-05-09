老是常疲倦？原來累與缺「養」有關 一招助你全面補充均衡營養

不管睡多少總是覺得累、提不起精神？很可能與身體缺「養」有關，例如缺鐵會容易引致疲倦、虛弱#！有研究指出大部分本地成年人中都有缺乏鉀、鈣、維他命D不足等問題，原來營養不均與我們息息相關。

研究顯示，有9成人士缺少鈣及維他命D不足，這些都是維持骨質健康的重要養分。

營養決定狀態 缺「養」讓身體更累

都市人生活繁忙，食無定時，經常吃外賣，因而攝取大量油、糖、鹽、脂肪等，相反長期缺乏某些重要營養素維持身體健康。有研究指出，大部分本地成年人缺乏鐵和鉀，其中有9成人有缺鈣和維他命D不足的問題。長期營養不均衡可以帶來很多健康危機，以鈣和維他命D為例，兩種營養素都有助支持骨質健康、強化肌肉4，對長者或者肌肉量偏少的人士尤其重要；而鐵質則有效支持精力和免疫力2,3，長期缺鐵的話會引致疲勞！

單靠日常飲食中難以攝取全面均衡營養

人體每日需要攝取多種宏量、微量營養素，雖然大部分營養素都不難從食物中攝取，但要攝取多少份量才算「足夠」呢？以鐵質為例，每日鐵質建議攝取量為12 毫克`，太多或太少都會影響健康。要吃得聰明，建議每日飲2杯雅培低糖Ensure，營養組合符合世界衛生組織飲食建議**。從下圖圖表可見，每日2杯雅培低糖Ensure即可滿足美國醫學研究所(IOM)5 建議 每日所需營養的四分一！

每日2杯雅培低糖Ensure即可滿足美國醫學研究所(IOM)5 建議每日所需營養的四分一。

單一營養補充易有盲點 全面均衡是王道

市面上林林總總的保健品，大部分都是補充單一營養，例如鈣、維他命B雜、維他命C等。除非是專業人士，否則有機會「補過龍」或「補不夠」而不自知。

所以最好信賴全港最多家庭醫生推薦的雅培低糖Ensure，一杯有齊人體每日所需16種營養素+，包括優質蛋白質、各種維他命及礦物質等，日日飲兩星期提昇精力^。而且有別於巿面上一般的高鈣低脂奶，雅培低糖Ensure適合乳糖敏感者和麩質不耐者飲用。

相比市面上一般的鮮奶／營養奶／單一營養補充品，雅培低糖Ensure營養全面均衡，更為優勝。

日日飲雅培Ensure 提昇身體5大力量

很多人認為營養補充品只有年老人士才需要，其實及早補充足夠營養，才能維持保持最佳狀態！連靚媽Kelly 陳慧琳一直有飲用雅培低糖Ensure的習慣，難怪保養得宜。相比市面上其他營養奶粉，雅培低糖Ensure營養更全面均衡，全面提昇身體5大力量——精力、護心、骨骼、肌肉及免疫力！而且每杯只有230 kcal，糖分低至1.75克／100毫升，適合怕甜的人士。

Kelly 陳慧琳都是雅培低糖Ensure忠實用家，難怪狀態咁好！

除了雅培低糖Ensure外，還有雅培金裝Ensure（朱古力味），香濃美味、營養滿分！

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+ 雅培低糖Ensure含16種營養素完整組合，包括蛋白質，鈣，維他命A，維他命C，維他命D， 維他命E，維他命B1，維他命B2 ，維他命B6 ，維他命B12，鉬，鉻 ，錳，硒，泛酸和生物素

**Interim Summary of Conclusions and Dietary Recommendations on Total Fat & Fatty Acids, Joint FAO/WHO Expert Consultation on Fats and Fatty Acids in Human Nutrition, 10-14 November 2008, WHO, Geneva

***連續28年全港銷售額及銷量數據根據NielsenIQ 1995年1月 – 2022年12月全港成人高營養飲品零售調查報告 (沒有註明是特別為嬰兒／幼兒或母親而設) (©2023 NielsenIQ 版權所有)

^ 在美國一項調查中，訪問了321名50至80歲獨立生活的成年人，並自我評估缺乏精力及食慾。每日飲用1-2杯加營素®，調查受訪者自覺在精力，體力及活力上有改善。

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`https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/woman/30069.html

1. Department of Health. Health Statistics pamphlet. Available at: https://dh.gov.hk/tc_chi/statistics/statistics_hs/files/2020.pdf. Accessed: 21 Jan 2021

2. 根據2014年食物安全中心對香港首個總膳食研究第九號報告中的礦物質研究.

3. Yokoi, K., & Konomi, A. (2017). Iron deficiency without anaemia is a potential cause of fatigue: Meta-analyses of randomised controlled trials and cross-sectional studies.

British Journal of Nutrition, 117(10), 1422-1431. doi:10.1017/S0007114517001349

4. Raymond et al. Optimal vitamin D status and its relationship with bone and mineral metabolism in Hong Kong Chinese, Bone, Volume 97, 2017, Pages 293-298.

5. 計算結論基於美國國家醫學研究所（IOM）推薦的51-70歲女性每日營養推薦攝取量。

6. 以上食品營養攝入量換算根據“The Australian Food Composition Database，FSANZ”以及“FoodData Central, USDA”

7. 根據2023年4月所抽查5款牛奶或羊奶奶粉標籤作比較。

8. 根據2023年4月所抽查5款維他命補充劑標籤作比較。

12. 根據2023年4月所抽查5款蛋白粉作比較。

13. 根據2023年4月所抽查5款鈣片作比較。

（特約）