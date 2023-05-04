【童樂居案】涉拖行及跪於幼童身上　前女職員認虐待9名幼童候判

▲ 童樂居前職員承認虐待9名幼童，今於九龍城裁判法院承認9項虐兒罪候判。資料圖片

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，其中25歲女職員涉襲擊共9名幼童，包括拖行及跪於幼童身上等 ，當中更於約1小時內向4名幼童施襲，今（4日）於九龍城裁判法院承認9項虐兒罪。代表律師引述被告求情信指，被告對事件感後悔，將繼續進修，繼續向幫助他人的理想進發，並希望日後替長者及殘疾人士盡一分力。裁判官將被告還押至5月23日判刑，以待背景報告。

被告為馮凱琍（27歲，案發時25歲），今承認9項虐兒罪，控罪指她於2021年12月1日至21日期間，於童樂居內襲擊9名1至3歲幼童。

代表律師求情時引述被告親撰求情信指，被告面對新課室環境，未能維持秩序，因不欲增加同事壓力而走捷徑。被告於信中表示悔意，並指將繼續進修，繼續向幫助他人的理想進發，並希望日後替長者及殘疾人士盡一分力。

代表律師又指，被告為了工作順利，在人手不足的情況下使用最錯的方法，希望法庭考慮被告及早認罪，以及被告犯案時人生經驗不足，予以全部或部分刑期分期執行。

裁判官先替被告索取背景報告，將案件押後至5月23日，其間被告須還押。

案情指，被告於2021年12月1日，在遊樂區拍1名不知名兒童頭部，令其跌在地上哭泣。同日2歲男童U坐於床沿時，被告將U踢落嬰兒床上。同月7日，被告遊樂區內拍打U的頭，隨後再於活動室內，捉着2歲女童W的肩，將W摔在地下，令W面朝下躺地。

至同月14日，被告在嬰兒床上拍打3歲女童I的臉，3分鐘後再坐於2歲男童B的嬰兒床上，捉着B雙腳使B劈腳，並利用床沿屈曲B的左腳約20秒，其間B搖擺雙手示意停止，但被告未有理會。

被告於40多分鐘後，在活動室內將不知名兒童拖行後拋走，將其困於自己的雙腳之間數分鐘。被告多番用腳翻轉該兒童，又將腳舉至不知名兒童面上，再踩向該兒童耳旁。10分鐘後，被告於活動室內看到3歲男童A觸碰遙控器後，遂用手拍打A，令A向後跌倒。

同年12月21日，被告先在活動室內拍打1歲男P面部，使其向後跌倒，隨後再於睡床內，爬上1歲男童G的床上，跪左G身上約6秒。被告其後將G翻身後，以右膝壓左G大腿約11秒。

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記者：梁錦麟