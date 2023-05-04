【直行直過】青沙管制區周日起實施「易通行」　所有人手收費亭及快易通車道將會取消

▲ 青沙管制區將於本周日起實施「易通行」，屆時隧道費會透過繳費貼收取（資料圖片）

運輸署今日（4日）提醒市民，青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）將於本周日（7日）上午5時起實施「易通行」不停車繳費服務。屆時駕駛者可直接駛過青沙管制區收費廣場，無須於收費亭停車或排隊付款。隧道費會透過繳費貼收取，所有人手收費亭及快易通車道將會取消。



已安裝車輛貼、開立「易通行」戶口和設立自動繳費方式的車主在駛經過隧道後會收到成功繳費的通知。如車主未能使用「易通行」繳付隧道費，他們會收到電子繳費通知，並必須在14個工作天內登入「易通行」網站或流動應用程式，查閱須繳付的隧道費並以信用卡繳費，或按指示產生繳費所用的二維碼，使用轉數快或到7-11便利店以現金繳付隧道費，他們亦可前往4個客戶服務中心及4個服務點繳費。逾期繳交會被徵收附加費。



運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出帶有超連結的短訊或電郵，引領他們到網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。



此外，為配合實施「易通行」，青沙管制區一帶將於5月6日晚上11時起分階段實施臨時交通安排。尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將於5月7日凌晨2時至上午5時臨時封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。駕駛者應預留充足行車時間，並使用獅子山隧道或大埔公路來往九龍和沙田。屆時現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。有關青沙管制區的臨時交通安排，請參閱附件一。



截至5月3日，當局發出的車輛貼數目超過68萬張，佔全港已領牌的車輛約8成半，當中約7成的車輛已開立「易通行」戶口。



駕駛者在安裝車輛貼後，必須開立「易通行」戶口和設定繳費方式，才可透過「易通行」繳付隧道費。運輸署再次提醒已收到車輛貼但尚未開立「易通行」戶口的車主，盡快開立戶口及設立繳費方式。



客戶服務熱線3853 7333由5月7日起會全日24小時運作。4個客戶服務中心、4個服務點、2個停車場服務站，以及位於指定港鐵站及新界民政事務處轄下民政諮詢中心／多用途活動室的諮詢站會繼續協助市民使用「易通行」服務。

繼青沙管制區之後，下一階段「易通行」將在城門隧道及獅子山隧道實施，並於今年內陸續推展至所有政府收費隧道。

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責任編輯：李芷玲