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【運動員離世】美國奧運金牌女飛人突離世終年32歲　曾獲奧運3面獎牌及世錦賽冠軍

健康 17:56 2023/05/04

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美國奧運金牌女飛人Tori Bowie家中突離世，終年32歲。

曾在2016年巴西里約奧運上，取得3面獎牌的美國田徑女將Tori Bowie在周三（3日）突然離世，終年32歲。其經理人已證實她的死訊，而死因則未有公布。

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據CNN報道，Tori Bowie的經理人Kimberly Holland證實，Tori Bowie在美國佛羅里達州的家中身亡，但就未有透露其死因。而根據她所居住的橙縣（Orange County），她本來是要在當地醫院接受檢查，但數天以來都未有出現，繼而前往她家中，才發現她已身故。

Tori Bowie的經紀公司發聲明稱，她是一個閃耀的燈塔，為她的離世感到非常悲痛，並希望外界可以尊重私隱。美國田徑總會則在Twitter發文，對其死訊表示相當悲痛，又頌揚她對田徑運動的影響力是難以估算。

Tori Bowie在2016年里約奧運中，接連拿下4x100接力金牌、200米銅牌和100米銀牌3項獎牌。她其後又在2017年倫敦世錦賽上，以10.85秒的成績取得100米賽跑金牌。而她最後一次亮相世界級賽事，是在2019年的卡塔爾多哈世界田徑錦標賽上，當時她改為挑戰跳遠項目，並取得第4名。

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責任編輯：羅嘉欣

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