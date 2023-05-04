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【最新疫情】上周錄30宗小學流感爆發　按周激增5倍

社會 17:51 2023/05/04

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(資料圖片)

衞生防護中心今（4日）公布，4月23至29日的一周（按上周），錄得59宗於學校/院舍發生的流感樣疾病爆發的報告（共影響299 人），對比前一周錄得23宗爆發的報告（共影響 134 人）。中心表示，流感爆發個案數目現時處於中強度水平。

按不同組別細分，小學上周錄得最多個案，共有30宗，較對上一周的6宗按周升5倍。中學錄得10宗，亦較對上一周的2宗升5倍。幼稚園及安老院舍則分別有6宗及7宗個案。

流感陽性百分比及嚴重個案按周維持平穩  H3流感比例上升

實驗室流感病毒陽性百分比為14.76%，低於前一周錄得的 18.21%。甲型H3流感，佔整體樣本比例升至19%，按周升2%。甲型H1流感佔整體樣本比例為80%，較上周的83%下降。

上周有47宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括 29 宗死亡個案。4月30日至5月3日有 28 宗個案，當中包括 13 宗死亡個案。

新冠嚴重及死亡個案升近倍

對上一周化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為 2,400 個，對比前一周該值為 1,615 個。中心共錄得119宗新冠病毒嚴重個案及經初步評估為死因與新冠病毒有關的死亡個案，對比前一周該值為 63 宗。

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記者：陳展棋 

 

 

 

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