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【銀河守護隊3】MCU回勇之作　有笑有淚為三部曲作完美總結

娛樂 18:01 2023/05/04

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Marvel電影宇宙（MCU）自《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，MCU踏第五階段除劇集《溫黛與幻視》（WandaVision）、《洛基》（Loki）外，整體口碑普遍不如理想，甚至被指MCU大跌watt。

今次最新影片《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）可說是MCU回勇之作，無疑是《復仇者聯盟：終局之戰》後MCU最好影片。

選擇第二人生

今集繼續由上兩集導演占士根 (James Gunn) 執導及編劇，故事講亞當術士（Adam Warlock）奉至高進化（High Evolutionary）捉火箭浣熊（Rocket Raccoon），於是火箭受重傷命危，於是星爵（Star Lord）等一班戰友誓救好友，由此揭開火箭悲慘身世。

導演占士根從編劇起家，早期的電影以B級恐怖片聞名，今次有《銀河守護隊3》繼續有恐怖片味道，同時又不失幽默。其實影片講選擇第二人生，不但火箭，還有星爵、葛摩菈（Gamora）、「毀滅者」（Drax the Destroyer）、涅布拉（Nebula）、螳螂女（Mantis）甚至亞當術士，最後選擇展另一人生。

而眾所周知占士根已過檔DC做高層，所以他短期內沒可能再拍MCU電影，而他為《銀河守護隊》三部曲作完美總結，可說是他送給MCU的離別禮物。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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