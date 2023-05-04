【47人初選案】控方證人鍾錦麟今作供　鍾稱趙家賢望協調立會選舉惟少人理會

▲ 控方證人作供指趙家賢擬協調2020年立法會換屆選舉，惟少人理會。資料圖片

民主派初選案今（4日）續審。控方證人鍾錦麟開始作供，鍾供稱時任召集人趙家賢冀幫忙協調2020年立法會換屆選舉，但「冇乜人想睬佢（趙）」，最終民動在同年2月與戴耀廷在會議上達成共識，民動會協助戴辦初選和協調。

第3名控方證人、已認罪的時任民主動力副召集人鍾錦麟今開始作供，鍾供稱，自12歲起替本案被告、時任民主黨成員范國威擔任義工，先後加入民主黨及新民主同盟。鍾分別約於2007年及2009年認識趙家賢及區諾軒。鍾在參選區議員前曾請教趙，獲趙建議報讀調解課程，有助做地區工作。

鍾指約於2012年認識戴耀廷，戴提出佔領中環運動前曾發起多次商討日，兩人打過招呼，至2016年與戴商討過區議會選舉事宜。

鍾表示，民動在2020年1月嘗試協調2020年的立法會換屆選舉，但最後由戴耀廷主導。鍾續指，趙希望幫忙協調，或令民動在換屆選舉中有角色，但「冇乜人想睬佢（趙）」。鍾指於民動副召集人馮智活安排下，鍾、趙及戴開了1次會，戴提及已聯絡相當人數的民主派人士進行協調或初選，並已聯絡資訊科技人員設計初選流程，又建議以眾籌籌募經費。

鍾續引述，戴稱已準備好實際執行方法，但缺乏1個註冊的團體及銀行戶口執行，故希望民動能協助。鍾同意會上已有共識，民動會協助戴耀廷辦初選和協調。被問到民動是否在同年5月才獲正式委任承辦初選，鍾稱不清楚，亦對有否明文協議不知情。

鍾另指，他在同年4月應戴邀請，以西貢區議會主席身分主持新界東首次協調會議，主持還包括戴、區及沙田區議會主席程張迎。參與者則有何桂藍、鄒家成、以及多個政黨的代表等，同屬民動的趙及黎敬輝則旁聽，席間沒發言。鍾稱，會上有人關注協調的約束力問題，擔心有人不承認協議，繼續參選立會，但鍾指與會者無深入討論如何執行。此外，會上亦無人提及戴的文章。

聆訊明（5日）續。

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記者：陳曉欣