【殺校潮】聖嘉祿學校9月停辦小一盼明年復辦　校長：差1人開班有家長因封關遲交表

▲ 聖嘉祿學校下學年未獲准開辦小一。（曾耀輝攝）

位於堅尼地城的聖嘉祿學校下學年未獲准開辦小一，校方計劃停辦該級一年，明年再重新參加小一入學「統一派位」，亦稱距離「開班線」只欠1名學生，涉及1名家長因內地通關問題，未來得及提交申請表。

▲ 聖嘉祿學校下學年未獲准開辦小一。校長李永佳。（曾耀輝攝）

聖嘉祿學校校長李永佳今日（4日）表示，該校小一收生人數只有15人，尚欠1人才達到16人的開班要求，故計劃停辦小一一年，2024至25學年再恢復恢復參加「小一入學統籌辦法」。他亦指，教育局曾於3月31日向學校提出初步建議及發展方案，包括「殺校」、轉為私營辦學或與其他學校合併，但校方認為學校歷史悠久，受到區內家長歡迎，亦與其他學校發展特色不同，故會堅持繼續辦學，沒有採用其他選項。

李永佳又表示，校方曾3次以書面及口頭形式向教育局上訴及爭取開班，反映有1名學生家長受兩地封關影響，未來得及過關提交首階段「小一入學申請表」，但局方按現行機制行事，並於5月2日駁回「終極上訴」，未有顧及疫下來港升學的學生人數減少，故感到失望及無奈。同時，他指未能開辦小一會影響教師數目，惟部分教師將選擇移民或退休，相信教職員流失能夠抵銷超額人手。

聖嘉祿學校屬於中西區11校網，據小學概覽，本學年開班2班小一，全校共有12班。翻查校網，該校具有69年歷史，由法國巴黎外方傳教會神父戴天恩於1954年創辦，最初在吉直街辦學，其後於1960年隨著聖母玫瑰堂建堂，搬遷校舍到蒲飛路現址，直至1967年轉為津貼小學。

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記者：梁凱婷