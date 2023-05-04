【播錯國歌】冰協今日提交書面調查報告　港協暨奧委會：將適時開會討論

早前在波斯尼亞舉行的冰球賽事出現「播錯國歌」事件，港協暨奧委會就事件啟動程序暫停香港冰球協會的會員資格，要求冰協本月初提交全面書面報告及提出改善方案。港協暨奧委會指，已於今日(4日)下午近6時收到冰協的書面調查報告，以及就其企業管治提出的改善方案，正審視其內容，將適時召開董事局會議進行商討。

港協暨奧委會上月表示經與港府商討後，致函冰協啟動暫停其會員資格的程序，並按《組織章程細則》給予冰協1個月時間，要求冰協於今日或之前，就其未能按相關指引要求對國歌予以莊嚴的處理提交一份全面的書面解釋。港協暨奧委會指，倘冰協未有合理解釋，將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。

港府其後發聲明支持港協暨奧委會的決定，又指一旦冰協被暫停會員資格，會考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。

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責任編輯：蘇文軒