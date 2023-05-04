【開心香港】第二場美食市集將於本周六及日舉行　共設70檔以香港地道美食為主題

▲ 第二場美食市集將於本周六及日於沙田露天劇場對出場地舉行（資料圖片）

民政事務總署（民政總署）今日（4日）宣布，第2場「開心香港」美食市集將於本星期六及日（6日及7日）在沙田公園露天劇場對出場地舉行。市集不設門票，市民可免費入場。



第2場「開心香港」美食巿集共設有約70個檔戶，以華夏及香港地道美食為主題。巿集亦設有多項精彩表演及兒童遊戲區，為市民提供周末消閒好去處。



沙田美食巿集的開放時間為5月6日及7日上午10時至下午6時。為疏導人流，期間通往瀝源橋及通往沙田公園近露天劇場的個别出入口會劃定為市集的指定「入口」及「出口」。

當局又指，2023至24年《財政預算案》宣布啓動以市民為對象的「開心香港」活動，亮點之一是由民政總署在不同地區舉辦「美食市集」，讓市民及旅客享受中外美食。首場「開心香港」美食市集已於4月29日及30日在灣仔香港會議展覽中心順利舉行。第3場「開心香港」美食巿集將於6月3日及4日在觀塘海濱「發現號」舉行，巿民可免費入場。

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責任編輯：李芷玲