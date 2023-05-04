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【育兒心得】被標籤虎爸虎媽好難受　張嘉兒列5點育兒心得「虎」中作樂

育兒經 18:48 2023/05/04

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張嘉兒攻讀多個學位，成為育兒專家。圖:Mama College

育有兩女的張嘉兒，除了是07年香港小姐冠軍外，近年更成為正面管教認證講師及營養學家。張嘉兒做媽媽後逐漸減少了幕前演出，不停進修增值，早年於香港中文大學公共衞生碩士畢業外，擁有多個學位的她，更成為KOL分享育兒心得，她成立Mama College專頁，分享懷孕點滴、育兒心得、母乳餵哺及正面管教和營養資訊。

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日前她在Mama College專頁分享了育兒文章，她眼見好多虎爸虎媽報讀不同課程催谷自己子女，她提出5點教父母點樣先可以「虎」得來，小朋友唔使咁「苦」呢？

張嘉兒與女兒相處愉快。圖:Mama College

其實咩叫虎媽虎爸呢？以我嘅理解經常谷小朋友學好多嘢，對佢哋要求好高嘅家長就係老虎，大部份被人標籤呢樣嘢，應該都會覺得好哽耳，心諗都係想仔女學多啲嘢，成績好啲，唔俾人淘汰啫，冇錯㗎啵，咁點先可以「虎」得來，小朋友唔使咁「苦」呢？

1. 按照佢哋嘅興趣去選擇課外活動，或者容許小朋友一齊參與，選擇課程，時間表，目標，大部份人邊樣弱補邊樣，亦都可以試吓邊樣強，更加要去學嗰樣貴精不貴多 。

2. 真心但可帶點誇張嘅鼓勵，唔好挑剔佢做得唔好個少部份，放大佢做得好嗰方面，表揚佢嘅專注力，唔放棄嘅精神，勇敢嘅嘗試，每一次嘅進步。

3.唔好將佢同其他小朋友比較，每個人嘅資質領悟能力都唔同，目標只是今天比昨天好。

4. 同理心，當小朋友向你傾訴學習嘅課題好難好悶，最好唔好敷衍佢話邊度難啫，其他人都做到，呢個情況需要耐性，嘗試多陪伴嘗試協助，或者讓小朋友知道，爸爸媽媽都會遇到挑戰，俾佢感受大人都坐過同一條船。

5.要合理，小朋友確實需要休息亦都要自由玩耍嘅時候，如果課程真係太過密麻麻，大人都要反思，邊樣補習班真係有需要邊樣可能要暫時停停，做而家呢個社會嘅父母唔容易，硬係驚自己係咪做少樣嘢，虎媽又會俾人話，chur得小朋友太行，慈母要去俾人話寵壞晒小朋友。

最後提醒有緣份睇到呢個post嘅家長

-享受多啲佢哋成長嘅過程

-比空間小朋友喺錯誤中成長

-不完美不一定是不完美

虎媽唔易做，要好好照顧自己，「虎」中作樂！

文章獲張嘉兒Mama College專頁授權轉載。

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